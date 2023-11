Rancho Trevo: Uma Experiência Gastronômica e Hospedagem de Excelência

Emoldurado pela serena paisagem da Serra de São Bento, o Rancho Trevo não é apenas um restaurante e pousada, mas uma joia gastronômica que brilha globalmente. Sob a liderança da empreendedora Vanessa Gurgel, este estabelecimento recebe, pelo segundo ano consecutivo, o cobiçado prêmio Travellers Choice, elevando o RN como um destino gastronômico e de hospedagem de destaque.

Localizado na divisa entre Serra de São Bento (RN) e Araruna (PB), o Rancho Trevo se destaca por sua atmosfera acolhedora, onde a culinária nordestina é celebrada. Esta conquista não é apenas um testemunho da excepcionalidade da comida, mas também da dedicação em proporcionar uma estadia memorável.

A propriedade, situada a 8,7 km da imponente Pedra da Boca, oferece não apenas quartos decorados com toques regionais, mas uma experiência completa, imersa na hospitalidade nordestina. Do café da manhã continental diário à área de piquenique que convida a momentos descontraídos, cada detalhe reflete o compromisso do Rancho Trevo em exceder as expectativas dos visitantes.

Além de ser um destino culinário excepcional, a pousada proporciona oportunidades para explorar a deslumbrante região circundante, seja por meio de ciclismo, trilhas a pé ou com o aluguel de bicicletas disponíveis para os hóspedes. Uma experiência que vai além do prato, incorporando a beleza natural que torna a Serra de São Bento única.

O Aeroporto Presidente João Suassuna, a 117 km de distância, marca o ponto de partida para uma jornada que transcende o convencional. O Rancho Trevo não é apenas um destino de refeições; é uma imersão sensorial na riqueza cultural e culinária do Nordeste brasileiro. O prêmio Travellers Choice é mais do que um reconhecimento global; é a confirmação de que, sob a liderança visionária de Vanessa Gurgel, o Rancho Trevo conquistou seu lugar entre os melhores do mundo.

Instagram: https://instagram.com/ranchotrevossb