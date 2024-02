Reação dos confinados do BBB 24 viraliza na web após resultado de paredão: ‘Não!’

Ivan Baron aproveitou o primeiro dia do carnaval ao lado dos amigos na Marquês de Sapucaí, na noite desse sábado (10). O influenciador curtiu os desfiles do grupo especial e comemorou a representatividade PCDs no principal circuito do Rio de Janeiro.

Baron, ganhou visibilidade nas redes sociais por abordar pautas sobre acessibilidade e inclusão de maneira educativa e bem-humorada, o jovem que teve meningite viral aos três anos, o que causou uma paralisia cerebral, se tornou uma das maiores referências quando se fala da luta anticapacitista, Ivan Baron empondera pessoas PCD’s a conquistarem inclusão e autonomia mesmo diante aos desafios sociais.

O influenciador conta que mesmo com a agenda comprometida nesse começo de ano, não poderia deixar de confirmar sua presença na festa mais democrática do país, Baron afirma estar preparado para os intensos dias de festa e comemora em ocupar esse lugar na festa mais popular do Brasil.

“Estar no Carnaval do Rio de Janeiro, especialmente na Sapucaí, representa uma celebração da diversidade, da criatividade e da paixão que fazem parte da identidade cultural do Brasil. É uma festa que transcende barreiras sociais e culturais, unindo pessoas de todas as origens em um mesmo espírito de celebração e felicidade. Além disso, eu aproveito o Carnaval do Rio de Janeiro para desconectar-se da rotina e permitir-se viver intensamente o momento presente, aproveitando cada batida da música, cada passo de dança e cada sorriso compartilhado. É uma experiência única, que eu espero o ano todo para viver!”, afirma o influenciado.