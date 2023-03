RECADASTRAMENTO – Servidores do município de Porto Velho devem ficar atentos à atualização dos dados cadastrais

Prazo começou no dia 1º de março e segue até o fim do mês de maio

Com o objetivo de atualizar os dados de mais de 13,8 mil servidores, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza, desde o início deste mês, um canal para que todos os servidores e empregados públicos ativos, afastados, temporários e licenciados realizem seu recadastramento de forma virtual. O processo, que vai até o dia 30 de maio, é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Todo o passo a passo está disponibilizado no Portal do Servidor e a ação conta com uma equipe exclusiva para a conferência, certificação e validação dos dados e documentos inseridos no sistema. Na prática, o recadastramento busca contribuir para o aprimoramento da administração municipal e a gestão do quadro de servidores da Prefeitura da capital.

“Esperamos ter, ao final deste processo, a atualização da base de dados atual que vai nos proporcionar uma análise real e nos dar subsídios para a elaboração de políticas voltadas à capacitação, projetos e valorização dos servidores municipais”, explica o secretário da Semad, Alexey Oliveira.

A Secretaria lembra que os servidores devem ficar atentos quanto ao prazo de recadastramento, que encerrará no dia 30 de maio. Para isso, secretarias e órgãos da administração municipal estão veiculando quadros de avisos e informações sobre o recadastramento.

O link para o processo pode ser acessado aqui.

