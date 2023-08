RECADASTRAMENTOSemad informa que último prazo termina nesta quinta-feira (31) e não será prorrogado

Conforme o Decreto Nº 18.880, servidor que não fizer o recadastramento terá o salário bloqueado

Termina nesta quinta-feira (31), o prazo para o recadastramento dos servidores da Prefeitura de Porto Velho que não realizaram o 1º acesso ao sistema em tempo hábil, e também aos que chegaram a acessar o sistema, mas não concluíram os procedimentos, ou seja, não completaram o recadastramento.

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa que o prazo não será prorrogado. O servidor que não fizer o recadastramento fica sujeito a sofrer sanções no âmbito administrativo, como, por exemplo, ter o pagamento do salário bloqueado até que regularize a situação, como está previsto no Decreto Nº 18.880.

Como forma de orientação, duas listas nominais sobre a situação de cada servidor foram divulgadas pela Semad e podem ser acessadas aqui. Alerta ainda que esta quinta-feira (31) também é a data limite para o envio de toda a documentação solicitada, sem a mínima possibilidade de prorrogação do prazo.

Além disso, a secretaria disponibiliza o manual de orientação com o passo a passo para fazer todos os procedimentos, que pode ser acessado aqui. Já para fazer o recadastramento é só acessar o link aqui.

Texto: Augusto Soares

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO