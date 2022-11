Receita de exportações brasileiras de material genético avícola cresce 12,5% em 2022, diz ABPA

A receita das exportações brasileiras de material genético avícola acumulou alta de 12,5% neste ano, com US$ 139,4 milhões registrados entre os meses de janeiro e outubro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em volume, as vendas de ovos férteis e pintinhos de 01 dia chegaram a 12,3 mil toneladas neste ano, número 3,2% menor do que o registrado nos 10 primeiros meses de 2021, com 12,773 mil toneladas.

Considerando apenas o mês de outubro, as vendas de genética avícola alcançaram receita de US$ 15,384 milhões, queda 5,9% ante ao mesmo período de 2021, com US$ 16,349 milhões. Em volume, os embarques chegaram a 1.464 toneladas, número 8,1% menor que o registrado no décimo mês de 2021, com 1.594 toneladas.

Entre os destinos das exportações de material genético, o México se destacou com a importação de 5.513 toneladas, entre janeiro e outubro, volume 60,9% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, com 3,427 mil toneladas.

De acordo com o diretor de mercados da ABPA, o Brasil segue atuando como uma relevante plataforma exportadora de material genético, por nunca ter registrado um caso de Influenza Aviária em seu território.

Fonte: AgroPlus