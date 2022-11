Receita de exportações de ovos cresce 26,6% em outubro

A receita das exportações brasileiras de ovos (in natura e processados) chegou a US$ 1,725 milhão em outubro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número apresenta um incremento de 26,6% em comparação com o resultado alcançado no mesmo período do ano passado.

Em relação ao volume, as vendas de ovos somaram 587 toneladas,baixa de 28,4% ante ao registrado no mesmo período de 2021.

No ano (janeiro a outubro), a alta acumulada nas exportações de ovos atingiu 52,3%, com US$ 19,657 milhões, contra US$ 12,903 milhões em 2021. O resultado também é positivo em volume, com 8,649 mil toneladas, número 6,1% maior que o acumulado nos 10 primeiros meses de 2021, com 8,148 mil toneladas.

Os Emirados Árabes são o principal destino dos embarques de ovos. As vendas para o país geraram receita de US$ 5,520 milhões entre janeiro e outubro, resultado 9,3% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. Outros destaques foram o Japão, com U$ 5,085 milhões, e o Catar, país sede da Copa do Mundo, com US$ 1,784 milhões.

