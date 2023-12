Recesso Forense: Saiba como funciona o Poder Judiciário de Rondônia neste período 

Nova ferramenta busca agregar valor aos serviços prestados à sociedade

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia instituiu a Cadeia de Valor do TJRO, ferramenta de gestão que tem como finalidade identificar os principais macroprocessos e processos do Tribunal de Rondônia e demonstrar como se relacionam e como agregam valor aos serviços prestados à sociedade. A novidade foi oficializada por meio do Ato da Presidência n. 2125/2023, de 15/12/2023, com o objetivo de proporcionar melhoria no cumprimento de sua missão institucional de oferecer à sociedade efetivo acesso à justiça.

O detalhamento das atividades por processos estruturados na cadeia de valor busca proporcionar à Administração e os(as) gestores(as) do Tribunal uma visão holística da instituição e auxiliar na priorização de iniciativas com base na estratégia, no direcionamento dos recursos para gerar os resultados almejados, proporcionar maior transparência dos processos e resultados institucionais, no gerenciamento de riscos, bem como na visualização de oportunidades de melhorias dos processos e serviços administrativos e finalísticos para dar maior celeridade no atendimento às demandas dos jurisdicionados.

Construção coletiva

A Cadeia de Valor do TJRO foi construída com a participação de 60 (sessenta) representantes de unidades administrativas e judiciárias de 1º e 2º grau, sob a coordenação do Gabinete de Governança. Com a cadeia de valor estruturada, o Tribunal de Justiça de Rondônia dá um importante passo para melhorar ainda mais a sua gestão e apresentar resultados mais eficientes à sociedade.

O trabalho foi dividido em três etapas, iniciadas com o planejamento, análise e definição da metodologia. Com a aprovação da Presidência, a equipe da CMI/GGOV conduziu as oficinas, de forma online, com auxílio de painéis virtuais construído na plataforma miro (lousa interativa digital), onde constituiu-se os macroprocessos da Cadeia de Valor sendo macroprocessos da área finalística, suporte jurisdicional, administrativo e governança e seus desdobramentos. As oficinas com o grupo de trabalho se deram no período de 13 a 23 de novembro de 2023. No início de dezembro, houve a validação pelos gestores, seguida das aprovações do Comitê de Governança e Gestão Estratégica e de Riscos (CGGER) e do presidente, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia.

Para 2024, o Gabinete de Governança, por meio da Coordenadoria de Modernização Institucional (CMI/GGOV), trabalhará a construção da arquitetura de processos, que é o desdobramento dos processos da cadeia de valor, a qual também será elaborada com a participação do grupo de trabalho.

Cadeia de Valor

Criada por Michael Porter em 1985, esse instrumento, inicialmente adotado pelas instituições privadas, vem sendo amplamente utilizadas nas instituições públicas para melhoria de habilidade organizacional, na qualidade das atividades administrativas e informações, maior planejamento e execução de ações, integração entre as unidades organizacionais e para gerar maior resultado das ações estratégicas da organização.

