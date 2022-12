Reconhecimento de São Luís pela Unesco completa 25 anos hoje

Está chegando a hora da decisão na Copa do Mundo FIFA Qatar-2022. As oitavas de final já estão em andamento, com algumas já garantidas na fase seguinte, entre as oito melhores do torneio.

Mas, será que você já sabe o que aguarda a sua seleção preferida nos gramados do Oriente Médio?

O FIFA+ apresenta abaixo o caminho que cada equipe precisará trilhar para chegar à decisão do título mundial, dia 18 de dezembro, em Lusail. Esse material será atualizado ao fim de cada dia de disputas.

Fase final da Copa do Mundo-2022

Oitavas de final

Jogo 49 : Holanda 3 x 1 Estados Unidos Jogo 50 : Argentina 2 x 1 Austrália Jogo 51 : Inglaterra 3 x 0 Senegal Jogo 52 : França 3 x 1 Polônia Jogo 53 : Japão 1 (1) x (3) 1 Croácia Jogo 54 : Brasil x Coreia do Sul Jogo 55 : Marrocos x Espanha Jogo 56 : Portugal x Suíça

quartas de final

Jogo 57 : Holanda x Argentina Jogo 58 : Croácia x Brasil Jogo 59 : Inglaterra x França Jogo 60 : Vencedor do jogo 55 x Vencedor do jogo 56

Jogo 61 : Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 Jogo 62 : Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60

Disputa do 3º lugar

Jogo 63 : Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62

Final

Jogo 64 : Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62

Fonte: Agência Esporte