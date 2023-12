Reconhecimento: Em cerimônia especial, premiações internas valorizam iniciativas, ações e pessoas do Poder Judiciário 

Tapete vermelho, traje de gala e chuva de papel picado. Uma solenidade especial realizada em Ouro Preto do Oeste marcou a entrega dos prêmios Boas Práticas, Justiça Inovadora e Assistente de Direção de âmbito interno do Poder Judiciário de Rondônia. Em clima de confraternização, os finalistas foram premiados pela instituição em uma ação de reconhecimento pelo esforço e dedicação de magistrados (as) e servidores (as), que contribuem para o aperfeiçoamento da Justiça por meio de iniciativas e ações inovadoras. Foram mais de trinta práticas finalistas, em categorias recursos, processos, sustentabilidade e pessoas. As premiações são coordenadas pela Secretarias Administrativa e de Gestão de Pessoas.

Vindos de várias comarcas diferentes, os servidores (as) participaram de uma programação especial à tarde e à noite. Representando a presidência, o juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti, destacou a importância do reconhecimento da instituição para o comprometimento e pertencimento. “Temos um compromisso com essa instituição muito incomum porque nos sentimos verdadeiramente parte da transformação, das conquistas. Essas conquistas vêm diretamente na nossa atuação. E é isso que nos faz tão ligados à ela”, pontuou.

Além de concorrer e vencer várias categorias, a juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Inês Moreira, representou o corregedor José Antonio Robles, e também ressaltou a contribuição do evento para o clima organizacional. “Esse momento é importante porque representa nossas conquistas durante dois anos de trabalho árduo. E é uma grande satisfação o Tribunal realizar esse evento, pois é um reconhecimento a esse trabalho tão importante de servidores (as) e magistrados (as)”, disse.

Organizada pela Secretaria Administrativa, a premiação Assistente de Direção, deu destaque para o trabalho daqueles que cuidam da administração dos prédios da Justiça. “Os assistentes de direção são como prefeitos e prefeitas dos nossos prédios e fazem com que tudo funcione nos fóruns e por isso merecem todo o nosso reconhecimento”, declarou a secretária Elaine Bettanin. O vencedor da categoria foi a administração da comarca de Buritis. A administração do Fórum Geral em Porto Velho ficou com o segundo lugar, e em terceiro, a comarca de Pimenta Bueno.

Já os prêmios Boas Práticas e Justiça Inovadora são organizados pela Divisão de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento de Carreiras (Diadec). Foram cinco categorias recursos, processos, pessoas, ideias e sustentabilidade. Os finalistas, que antes passaram por uma votação aberta pelo portal de gestão de pessoas, não conheciam a ordem de premiação, resultado que foi anunciado durante a cerimônia com muito suspense e comemoração. Os vencedores levaram para casa celulares e notebooks.

Para além dos resultados, o clima de congraçamento entre os servidores (as) e magistrados (as) de diferentes comarcas foi festejado.

Palestras

Abordagens sobre formação da identidade e autocuidado, feitas pelos psicólogos Marcos Paulo Soares e Denise Tofani também fizeram parte da programação. As palestras buscaram proporcionar um momento de reflexão e integração.

Conheça os vencedores e classificações

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO