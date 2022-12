RECONHECIMENTO – Município recebe menção honrosa pelos serviços dedicados ao combate da covid-19

Alguns bairros foram inteiramente pavimentados na atual gestão

Ainda faltam alguns dias para o término de 2022, mas antes mesmo de dezembro iniciar, a Prefeitura de Porto Velho ultrapassou a meta de 150 quilômetros de asfalto somente neste ano.

O prefeito Hildon Chaves destaca o trabalho feito ao longo da gestão. “No ano passado fizemos mais de 120 quilômetros de asfalto em Porto Velho, o que já era um recorde. Neste ano ultrapassamos a meta de 150 quilômetros. Gestões passadas faziam em média 40 quilômetros a cada quatro anos, e nós estamos mostrando que é possível mudar, que é possível chegar onde antes ninguém chegava, transformando a nossa capital, e trazendo melhorias para nossa população”.

O secretário titular da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Diego Lage, agradeceu o empenho dos servidores da pasta. “Hoje a secretaria de obras é referência não só em Porto Velho, mas em todo o estado, para diversas prefeituras do interior. O que a gente está fazendo hoje pode refletir no ano que vem, em novas metas a serem estipuladas, melhorando a vida da nossa população e até das próximas gerações. A nossa satisfação é grande, por fazer um serviço de excelência nos quatro cantos da cidade”.

Ao longo do ano foram mais de dez quilômetros de asfalto no bairro Igarapé, mais de seis quilômetros no Rosalina de Carvalho, mais de 15 quilômetros no Cristal da Calama, mais de oito quilômetros no Socialista, mais de cinco quilômetros no Floresta, mais de sete quilômetros na av. Rio de Janeiro, e cerca de quatro quilômetros na Estrada dos Periquitos, entre diversas outras regiões da cidade e distritos.

Texto: SMC

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO