RECONHECIMENTO – Prefeito Hildon Chaves tem 75% de aprovação, sendo o quarto mais bem avaliado do Brasil

Equilíbrio fiscal do município permitiu investimentos e avanços em diversas áreas

Nos últimos anos, Porto Velho passou por uma verdadeira revolução em diversas áreas, como a infraestrutura, habitação popular e educação. As melhorias são sentidas diariamente pela população do município que, recentemente, demonstrou aprovação significativa pela atual gestão.

Segundo a mais recente pesquisa do Instituto Veritá, divulgada na última segunda-feira (7), três em cada quatro moradores de Porto Velho aprovam o modo como o prefeito Hildon Chaves vem conduzindo a capital, atingindo 75% de aprovação da população do município.

No ranking geral das capitais, Hildon é o quarto prefeito mais bem avaliado do país, segundo o instituto. “Desde que assumi a Prefeitura, inúmeros desafios foram superados. Nós éramos um município com sérias dificuldades financeiras, o que impedia Porto Velho de financiar obras de investimentos via Banco Mundial. Melhorar esses índices foi nossa prioridade, desde o início que assumi a prefeitura. Com muito trabalho e determinação conseguimos equilibrar as finanças municipais, elevar nossa nota e demonstrar capacidade de honrar com os pagamentos e, acima de tudo, implementar critérios regidos para administrar os recursos em prol da população. Desde então, Porto Velho tem avançado em diversas áreas”, explica.

Ao assumir o primeiro mandato em 2017, o prefeito Hildon Chaves teve o comprometimento com o equilíbrio fiscal do município e o combate à corrupção. Antes, Porto Velho configurava com a mais baixa nota sobre sua capacidade de pagamento, de acordo com o Tesouro Nacional. Essa nota, em 2019, foi elevada para um triplo A, em fatores que apontam a liquidez, poupança corrente e endividamento do município.

Segundo o prefeito, diante disso foi possível um planejamento de ações integradas. Na infraestrutura, já foram mais de 750 quilômetros de asfalto e recapeamento, tanto na capital quanto nos distritos. Na área de habitação, a Prefeitura investiu recursos próprios para a recuperação e conclusão de mais de mil apartamentos e 269 casas populares.

O município também promoveu a modernização do seu parque de iluminação pública, com a troca e instalação de mais de 20 mil pontos com lâmpadas de LED. Na educação, Porto Velho possui hoje uma frota própria de ônibus, uma das maiores e mais modernas do Brasil, para atender diariamente estudantes da zona rural do município.

A Prefeitura também trabalha para finalizar as tratativas para dar início ao seu maior desafio, o de levar água tratada e rede de esgoto aos moradores da capital e dos distritos por meio de concessão comum. Outra demanda antiga da população também será sanada, a construção da nova rodoviária que tem previsão de entrega para o próximo ano.