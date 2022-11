RECONHECIMENTO – Prefeitura homenageia Dia do Secretário Municipal

Evento disponibilizou serviços voltados à saúde do homem

A campanha Novembro Azul, em alusão à saúde do homem, com ênfase na prevenção do câncer de próstata, teve início em Porto Velho através de um evento aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A Prefeitura disponibilizou serviços como teste rápido de HIV, sífilis e hepatites virais, vacina contra HPV e covid-19, além de ginástica laboral e café da manhã.

Durante este mês, informar e conscientizar o público masculino sobre a campanha Novembro Azul será um dos objetivos principais da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“Fizemos uma reunião com gerentes das unidades básicas de saúde das regiões urbana e rural da cidade, para intensificar as ações de saúde do homem nestas unidades. Também devemos promover ações de palestras, testes rápidos, atividades físicas, vacinação e exames físicos em outras pastas municipais. É importante incentivar os homens a buscar cuidar da sua saúde de novembro a novembro”, falou a coordenadora municipal de Saúde do Homem, Cleide Silva Davy.

NOVEMBRO AZUL

O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele. A campanha é um apelo para que a população masculina cuide do corpo e também da mente. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Muitos homens não acessam a Unidade Básica de Saúde com a mesma frequência que mulheres, crianças e idosos. E isso não seria bem um problema, caso eles não estivessem adoecendo e morrendo muito mais cedo do que as mulheres. Agora, nosso papel é de informação e conscientização para que essa população comece a se preocupar mais com a própria saúde e passe a procurar periodicamente uma UBS”, disse.

Segundo a Semusa, a detecção precoce é essencial para lutar contra a doença. Por isso, é indicado que os homens procurem uma Unidade Básica de Saúde ao menos uma vez por ano, caso tenham acima de 45 anos e possua algum fator de risco, como histórico de câncer na família, sobrepeso, obesidade, risco aumentado com o avanço da idade, e mais de 50 anos sem fatores de risco.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO