Reconhecimento

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou na tarde desta quarta-feira(08), uma sessão solene para entrega de medalhas do Mérito Legislativos a delegados, procuradores do Estado e Polícia Militar. Além disso, houve Voto de Louvor ao grupo ‘Xonados por Pedal’, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. O proponente foi o deputado estadual Jesuíno Boabaid(PSD).

Ele presidiu a mesa de honra, que foi composta também pela procuradora Kilvia de Souza Araújo(Ariquemes); procurador estadual, dr. Glauber Luciano Costa Gaiva; delegado José Marcos(Polícia Civil); Vanderli Maciel Dantas(Grupo Xonados do Pedal).

O primeiro componente da mesa a ser concedido o direito de se expressar foi o representante da Polícia Civil de Rondônia, delegado José Marcos. Ele agradeceu ao deputado Jesuíno pelas melhorias que foram feitas no Departamento de Flagrantes, na capital. O policial afirmou que isso foi possível através de emendas do parlamentar direcionadas para aquele setor da Polícia Civil. ”Isso nos permitiu trazer a todo o cidadão, policiais militares e colegas de trabalho que precisam comparecer ao Departamento de Flagrantes, melhoras visíveis que engrandeceram o nome da instituição Polícia Civil, em um ambiente propício a todos que careçam dos trabalhos da polícia. Quero deixar esse registro de agradecimento à vossa excelência e dizer que a nossa instituição está aberta aos cidadãos que precisam da Polícia Judiciária”, declarou.

Jesuíno agradeceu as palavras do delegado José Marcos e afirmou que a Polícia Civil estará bem representada na próxima legislatura. Pois, terá três delegados atuando como parlamentares.

Ciclismo

Ele também lembrou de como começou no ciclismo e as dificuldades para se acostumar a praticar essa modalidade esportiva. O deputado afirmou que começou a fazer 200 Km mas que, depois, alcançou 400 quilômetros, juntamente, com membros do grupo ‘Xonados do Pedal’ e de outros grupos. “Os ciclistas são desrespeitados e não tem a devida a atenção por parte do Poder Público. Recentemente, uma ciclista foi atropelada por uma pessoa que conhece das leis e que nem quis fazer o bafômetro”, lamentou.

O grupo ‘Xonados por Pedal’ foi o primeiro a ser homenageado com votos de louvor a vários integrantes. A primeira a receber foi a ex-vereadora Ada Boabaid. Após, a entrega dos votos, passaram a distribuição das Medalhas de Mérito Legislativo aos procuradores, delegados da Polícia Civil e a uma policial militar.

No momento de fazer a foto dos delegados homenageados, foi lida uma nota de agradecimento feita pelos titulares do Departamento de Flagrantes. Nela, eles reconhecem os esforços dos delegados Cristiano Lopes Ferreira e José Marcos Rodrigues Farias pelo compromisso e contribuição pelos excelentes serviços prestados a esse setor da Policia Civil.

Na sequência, foi dada a palavra ao grupo “Xonados do Pedal”. A homenageada Ada Boabaid falou em nome dos ciclistas, onde agradeceu aos condecorados e ao deputado Jesuíno Boabaid pelo reconhecimento do trabalho do grupo. Ada deu um relato da experiência com pedal onde reconheceu a importância dessa prática na vida dela. Ela se emocionou e lembrou dos benefícios que a atividade física tem na vida de qualquer pessoa. “Eu quero agradecer por estarem comigo junto. Eu, recentemente, fiz um exame e descobri que estou com um nódulo no seio, que pode ser maligno. Eu estou orando todos os dias, já fiz ressonância e exame de mama. Mas quero dizer que esse período que passo com vocês, do pedal, é um momento que deixo os problemas de lado e, consegue-se enxergar a vida de uma outra maneira. O pedal nos proporciona ver o mundo de uma forma diferente. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, por transmitir isso para os meus filhos. Realmente, é um legado”, declarou.

Delegado

O delegado Marcos Ferreira, que foi um dos homenageados e fez uso da palavra, representando os policiais civis. Ele agradeceu ao deputado Jesuíno Boabaid pela honraria e também ao delegado José Marques, além, de reafirmar o compromisso da instituição com a sociedade. “Quero dizer que a Polícia Civil está à disposição em sempre servir à sociedade rondoniense. Muito obrigado”, disse.

A procuradora Kilvia de Souza Araújo também falou durante a sessão solene, onde agradeceu a presença de todos, em especial, aos familiares dela que estavam prestigiando o evento. Ela lembrou da importante participação de Jesuíno Boabaid, em 2018, no programa de regularização fundiária ‘Título Já’, do Governo do Estado de Rondônia. “Com esse programa atingimos, gratuitamente, 60 mil famílias com o documento da sua terra. Nós podemos mudar a vida de muitas pessoas. Isso deve ser lembrado na Assembleia Legislativa, no Estado de Rondônia. Isso só foi possível, graças ao ex-governador Confúcio Moura, que foi um dos idealizadores do programa. Mas, só muito grata ao deputado Jesuíno Boabaid, pois, em todos os momentos ele esteve presente conosco. Só tenho a agradecer por essa homenagem”,

O próximo a fazer uso da palavra, foi o procurado Glauber Luciano, que agradeceu aos presentes à sessão solene e lembrou que já trabalhou na Assembleia Legislativa de Rondônia, em gestões anteriores, como advogado geral adjunto. “Agradeço ao deputado Jesuíno Boabaid pela outorga dessa homenagem. Acredito que ela é muito mais fruto da generosidade do deputado do que qualquer merecimento que eu tenha. Ainda assim, eu a recebo de muito bom grado. Eu recebo não em meu nome, mas no de toda a Procuradoria Geral do Estado. Em nome da qual, eu agradeço o apoio que sempre tivemos do deputado Jesuíno Boabaid e dessa casa de leis, sempre sensíveis às nossas demandas”, enfatizou.

Mulheres

A sargento da Polícia Militar, Milene Cristiane Barreto, contou que em 2018 ela passou a trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica, na Zona Leste de Porto Velho. Ela relatou que nesse período pode presenciar diversos casos de abusos contra mulheres e, aproveitou, para fazer um pedido ao deputado Jesuíno Boabaid. “Peço que continue, de fato, esses esforços, essa batalha contra a violência doméstica, no sentido de acolhimento. Para que o Governo do Estado tenha um carinho, um cuidado com essas vítimas. Penso que uma Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto federal, atenderia bem a nossa demanda e, talvez, uma companhia de Patrulha Maria da Penha. Hoje, as equipes não são suficientes para o atendimento. Não poderia deixar de passar essa oportunidade para fazer esse pedido’, frisou.

A delegada Fabiana Moreira de Oliveira, que foi uma das homenageadas, aproveitou a oportunidade para lembrar que essa honraria, se deve ao deputado, mas, acima de tudo, a Deus. Ela disse que essa honra se deve a sociedade rondoniense. “Sou de Brasília, mas me considero rondoniense. Meus três filhos nasceram aqui. Estou aqui para servir a nossa sociedade. Lidamos não apenas com criminosos, mas com pessoas que estão ali por estar sofrendo e merecem ser tratadas com carinho e admiração”, declarou.

Jesuíno Boabaid encerrou a sessão solene desejando um ótimo Natal e final de ano a todos. Ele lembrou que muitas famílias estão brigando por causa de política. Para o deputado, um ser humano não deve venerar o outro. “Que esse momento conturbado que vivemos no país, onde famílias sendo desfeitas e irmãos brigando por causa de político. Eu defendo a Pátria. Eu sou venero a Deus”, finalizou.

Texto: Evanilson

Foto: Thyago Lorentz