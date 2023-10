RECONHECIMENTO Dia do Dentista: data celebra o trabalho de profissionais que enfrentam desafios diários para promover sorrisos

São mais de 120 profissionais da Prefeitura de Porto Velho transformando vidas

Nesta quarta-feira (25) é comemorado o Dia do Dentista e da Saúde Bucal, datas que têm como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância da higiene bucal, além também de exaltar o profissional dedicado aos cuidados e saúde da boca humana. Na capital, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), possui mais de 120 servidores que transformam sorrisos e mudam vidas todos os dias.

Um deles é Phillipe Oliveira Cavalcante, cirurgião dentista da rede municipal de Saúde, que atua no distrito de Calama, distante cerca de 139 quilômetros de Porto Velho. “Eu sou dentista há nove anos, o sentimento que tenho por essa profissão é o combustível que me faz continuar e ter a certeza que fiz a escolha certa”, diz o profissional.

Pai de um filho de 4 anos e casado há mais de uma década, Phillipe abdicou da vida com a família, em Porto Velho, para levar serviços de saúde para as pessoas que vivem em Calama. Atualmente ele visita os familiares durante o fim de semana.

DESAFIOS

Mas se engana quem pensa que tudo isso é fácil. Para chegar até o distrito, o dentista enfrenta muitas adversidades. “A maior dificuldade para atuar aqui em Calama é o deslocamento. Eu saio de Porto Velho na segunda-feira, às 5h da manhã, e chego em Humaitá por volta das 7h30. Até chegar ao meu destino, são mais de cinco horas”, relata o dentista.

Porém, apesar dos desafios, há sempre uma dose de esperança e fé, que é capaz de transformar não só o sentimento, mas também o sorriso. “Quando pisei em Calama, fiquei impressionado com a beleza do lugar. Aí, quando cheguei na unidade, tinha uns funcionários do posto me esperando. Todo mundo muito receptivo. As pessoas de Calama me receberam muito bem, é um povo muito educado e atencioso, eu me sinto muito acolhido aqui”, diz o cirurgião emocionado.

A história de Phillipe se cruza com a de Uillian Sampaio Santiago, cirurgião dentista da rede municipal de Saúde, que também atua na zona rural de Porto Velho. “Saber que transformo sorrisos e sou responsável por melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, me deixa feliz sabendo das dificuldades de acesso rural à saúde”, diz o profissional.

A rotina do cirurgião é um pouco apertada. Ele percorre 60 quilômetros, durante três dias da semana, pois atualmente mora na zona urbana de Porto Velho, mas está lotado na zona rural.

“Hoje eu trabalho nas unidades Cachoeira do Teotônio, no quilômetro 28, e Terra Santa. Não é fácil me deslocar pra lá todos os dias, mas, mesmo com todas as adversidades, o que me deixa mais feliz é ver as pessoas sorrindo com prazer, após um serviço realizado”, conta.

INVESTIMENTOS

Atualmente, 13 profissionais de odontologia atuam na zona rural de Porto Velho, através da Semusa. Segundo a gerente da Divisão de Saúde Bucal do Município, Francielli Pasquim Tolotti, os investimentos na localidade não param de acontecer, situação essa que é comprovada por quem trabalha na região.

“A Semusa tem realizado melhorias para um bom atendimento, como compras de equipamentos modernos, a exemplo de cadeiras odontológicas, fotopolimerizadores, capacitação profissional e outros”, relata Uillian.

As falas de gratidão de Phillipe e Uillian nada mais são do que uma missão que eles carregam: promover sorrisos. No entanto, mais do que isso, os dentistas não desenvolvem apenas este papel, eles também são responsáveis por garantir a saúde bucal de centenas de pessoas.

ATENDIMENTOS GRATUITOS

A missão dos profissionais também é um papel que a Prefeitura de Porto Velho desenvolve, através da Semusa. De janeiro deste ano até o momento, mais de 55 mil atendimentos foram realizados, gratuitamente, na Atenção Primária de Saúde (APS). Esse número se aproxima dos registros do ano passado, quando mais 67 mil atendimentos foram computados pela pasta.

Diferente dos dados de atendimentos, o número de procedimentos realizados já foi superado neste ano. De janeiro até o momento, mais de 110 mil serviços foram executados. Em todo os dias do ano passado esse número chegou a 100 mil.

Esse crescimento nos números reforça o compromisso que a Prefeitura de Porto Velho tem com a população, como explica a secretária de Saúde, Eliana Pasini. “Essa gestão tem priorizado os investimentos nos distritos e comunidades rurais, que estão sendo assistidas com reforço profissional, capacitação e também melhoria na infraestrutura predial e equipamentos. Um trabalho que se repete nas demais unidades da capital. Nossos dentistas fazem um importante trabalho dentro das equipes de saúde da família e, assim como os demais profissionais, merecem todo nosso reconhecimento e respeito”.

“Nossos dentistas estão preparados para oferecer um tratamento integral melhorando a qualidade de vida das pessoas. Prevenir e controlar doenças e problemas bucais, como cáries, mau hálito, é uma missão que eles desenvolvem com muita eficiência”, destaca Francielli Pasquim Tolotti.

Seja na zona urbana ou rural, os serviços de saúde bucal, oferecidos pela Prefeitura de Porto Velho em diversas regiões do município, são inúmeros, a exemplos dos seguintes: profilaxia, restaurações, extrações, tratamento endodôntico, entre outros. Para acessar, basta procurar a Unidade de Saúde mais próxima. Além dos serviços oferecidos na Atenção Primária de Saúde, a Prefeitura também leva essas operações para os Centros de Especialidade Odontológicas (CEOs), que estão localizados na Policlínica José Adelino e na Unidade de Saúde Hamilton Gondim, ambas na Zona Leste.

“Nos CEOs, os pacientes têm um tratamento especializado, a exemplo de cirurgias, canal, extração, entre outros. Mas é importante destacar que para ter acesso a esses serviços mais complexos, os pacientes precisam acessar primeiro a Atenção Primária de Saúde”, destaca Francielli.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Em casos como dor de dente e traumas (dente quebrado com urgência), o atendimento pode ser realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Na UPA Sul, o atendimento de urgência e emergência é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já na UPA Leste, as atividades odontológicas são ofertadas 24 horas por dia, sem interrupções. “Um belo sorriso é o primeiro cartão de visita, mas a beleza vai muito além de estética, deve indicar saúde e autocuidado. O dentista tem um papel fundamental nesse quesito”, finaliza Francielli.

