RECREAÇÃOProjeto Rua de Lazer acontece no próximo sábado (12) em frente ao Teatro Banzeiros

Programação começa a partir das 8h

A animação está garantida para toda a família no próximo fim de semana em Porto Velho, na região central da cidade, com o projeto Rua de Lazer que será realizado em frente ao Teatro Banzeiros. O projeto Rua de Lazer já virou tradição e acontece nos bairros, distritos e comunidades ribeirinhas do município. Neste sábado (12) não vai ser diferente.

A rua José do Patrocínio, centro, vai virar um playground para a garotada aproveitar. As atividades ocorrerão durante o sorteio de endereços das 269 unidades habitacionais referentes aos empreendimentos: Pró-Moradia Leste I, FNHIS III, IV e VII. Entre as brincadeiras estão pula-pula, corrida de saco, desenho, pintura facial, pebolim e outras. Já no esporte, as crianças e adultos poderão participar de futebol, basquete, vólei e etc.

A programação começa às 8h e se estende até o início da tarde, às 12h. Todas as atividades serão gratuitas. De acordo com a secretária de Esporte e Lazer (Semes), Ivonete Gomes, enquanto os pais participam do sorteio, as crianças poderão participar das recreações. “Será um dia muito especial para as crianças, um dia de diversão e interação com toda a família. É importante destacar que o evento é para que as famílias tenham um dia de lazer”, conclui Ivonete Gomes.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO