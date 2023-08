RECREAÇÃOProjeto Rua de Lazer no centro de Porto Velho leva diversão às famílias

Foram oferecidas diversas brincadeiras gratuitas

No último sábado (12), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizou o Projeto Rua de Lazer, em frente ao Teatro Banzeiro, no centro da capital. O evento, gratuito, reuniu diversas famílias portovelhenses, que aproveitaram o dia com inúmeras atividades oferecidas.

O projeto aconteceu durante o sorteio dos endereços para 269 famílias contempladas pelos empreendimentos populares Pró-Moradia Leste I, FNHIS III, IV e VII. As crianças, que acompanharam os pais, aproveitaram para brincarem com as atividades oferecidas pela Semes, como pebolim, tênis de mesa, pintura facial, desenho no papel, futebol de travinha e pula-pula.



mãe. Soraia Lira aproveitou o sábado e levou os filhos Rafael e Ana Clara para participarem do projeto. “Eu estou achando maravilhoso e muito divertido. Meus filhos estão felizes aqui, já participaram de várias brincadeiras”, disse amãe. Quem também levou os dois filhos foi a Natácia de Araújo, que participou do sorteio das casas e brincou com as crianças na Rua do Lazer. “Está sendo ótimo, meus filhos estão felizes. Eles pintaram os rostos e ficou muito lindo. Estou muito feliz com essa oportunidade de lazer para nós”, disse.

O Projeto Rua de Lazer tem a finalidade de levar esporte e brincadeiras para as famílias em diversas partes do município de Porto Velho. Vários bairros e distritos já foram contemplados este ano com as atividades e já tem programação até o final do ano.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o projeto proporcionou um sábado ainda mais especial para as famílias que foram em busca do sonho da casa própria. “Foi um dia inesquecível para essas pessoas que estão felizes com a realização do sonho. E para essa alegria ficar completa, participaram com a Semes na Rua de Lazer, foi muito especial e estamos felizes em participar desse evento”,finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO