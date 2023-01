Recreio nas Férias oferece atividades e três refeições para crianças

Uma queda de barreira na Via Dutra (BR-116), em Piraí, no sul fluminense, provocou a interdição total da pista sentido Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na madrugada de (10), na altura do quilômetro (km) 231,1, na Serra das Araras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista de subida, no sentido São Paulo, está operando em mão dupla. A ocorrência está provocando engarrafamentos de cinco km no sentido Rio e de dois km no sentido SP.

No último (7), uma queda de barreira em Barra Mansa também provocou a interdição total da pista sentido Rio, da Via Dutra, e um congestionamento que superou os 20 km de extensão.