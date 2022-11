RECUPERAÇÃO – Trabalho de revitalização e paisagismo avança no bairro Triângulo

Local deve se tornar ponto turístico da rota ferroviária

Em continuidade ao processo de revitalização do bairro Triângulo, a Prefeitura de Porto Velho deu início ao serviço de paisagismo na área em torno dos trilhos da avenida Farqhuar. O local faz parte da rota ferroviária, espaços estratégicos que contam o enredo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

O trabalho é uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Sema) e de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

“Nossas equipes fazem agora o serviço de desenterrar os trilhos, que acontece de forma manual, visto que o local é patrimônio histórico. Além disso, plantaram 20 Palmeiras e ipês de jardim, estão plantando as gramas e mais próximo a data de inauguração, farão o plantio das plantas ornamentais”, explicou Amália Eloi, diretora do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental da Sema.

Faz parte do processo de revitalização do bairro Triângulo também a instalação da réplica da placa do “Km 1” e totem explicativo. Os trabalhos também acontecem através da parceria com as pastas municipais de Serviços Básicos (Semusb), Obras e Pavimentações (Semob), de Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Semagric), bem como da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A revitalização do espaço foi solicitada em uma reunião com um grupo de moradores do bairro para reconhecimento da localidade como um capítulo histórico da ferrovia. Desta forma, em outubro de 2021 foi firmado que a Semdestur gerenciaria um pedido de terraplanagem em um terreno, nas proximidades do KM 1, com finalidade de comércio criativo com gastronomia e artesanato local.

“Com esse plantio retornamos ao projeto de arborização deste ano que começou em janeiro, quando finalizamos a avenida Tiradentes. Lembrando que só podemos plantar no período do inverno amazônico. Depois do bairro Triângulo, as equipes da Sema irão fazer o plantio de gramas em frente à praça 22 de Dezembro, substituição de árvores na avenida Farqhuar e ainda arborizar a avenida Caúla, seguindo nosso cronograma”, falou Amália.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Beatriz Galvão

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO