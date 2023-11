Recurso da deputada Lebrinha vai custear obras de drenagem em Alto Paraíso

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) estará em Vilhena, para realizar a entrega de recursos de emenda parlamentar de sua autoria. Na área da educação, Cirone destinou recursos para a execução de obras de melhorias na Escola Municipal Vilma Vieira que recebeu R$ 330 mil para a troca do telhado, janelas e pintura interna e externa. Já a Escola Municipal Ensina-me a viver foi contemplada com R$ 250 mil para a construção da fachada do prédio. Além disso, a Escola Municipal Felipe Rocha recebeu R$ 100 mil para a instalação de um laboratório de informática, e a Escola Municipal Martin Lutero receberá R$ 100 mil para um projeto de melhoria na biblioteca. A Prefeitura também foi beneficiada com R$ 35 mil para aquisição de filtros escolares.

Além dos investimentos na educação, Cirone também apoiou projetos sociais que promovem o desenvolvimento das comunidades. O projeto “Forma-se um campeão” da Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão recebeu um aporte de R$ 69.987,96 para a aquisição de material esportivo, proporcionando treinamentos mais dinâmicos e melhorando o aprendizado das crianças. A associação, que oferece aulas de karatê para crianças e adolescentes, já beneficiou cerca de 500 alunos ao longo de nove anos de existência.

Mantendo a tradição do trabalho em prol do lazer e do esporte, Cirone Deiró também destinou recursos para a Associação Recreativa Desportiva Cultural Rondônia Esporte que recebeu R$ 35.933,00 para a realização de torneio de futebol. Já a Associação Vilhenense Agropecuária Aviagro obteve R$ 50 mil para a realização da Feira Rural Sul. A liberação dos recursos atendeu solicitação de lideranças locais.

Agricultores também foram beneficiadas com os recursos destinados por Cirone. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Rica (Asproter) recebeu R$ 300 mil para aquisição de um trator, enquanto a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha Cem (Asprolcem) foi contemplada com R$ 55.900,00 para aquisição de um distribuidor de calcário. “Estamos comprometidos em apoiar o desenvolvimento da agricultura local e garantir geração de emprego e renda para os agricultores e suas famílias”, afirmou.

O deputado estadual Cirone Deiró disse que a parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), tem sido fundamental para impulsionar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população dos municípios. “Estamos trabalhando juntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento local e o bem-estar dos moradores. Cresci no município de Vilhena, minha família faz parte do grupo de pioneiros que ajudaram a construir essa que é uma das cidades mais próspera de Rondônia, quero ampliar o trabalho em parceria com o prefeito Flori, no sentido de continuar contribuindo com o desenvolvimento local”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO