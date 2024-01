Recurso do deputado Ezequiel Neiva garante conjunto de implementos agrícolas para atender a agricultura familiar em Novo Horizonte

Mais uma associação rural é atendida com recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil). A beneficiada foi a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Povo Unido, da linha 160, no km-3,5, no município de Novo Horizonte, na região da Zona da Mata. Os associados agora podem contar com um conjunto de implementos: uma grade aradora, uma plantadeira adubadeira, um pulverizador e um conjunto frontal (concha e lâmina).

Para atender às necessidades mais urgentes da Associação Povo Unido, Ezequiel Neiva destinou R$ 204 mil de emenda parlamentar individual, pedido do vereador Daniel e do produtor rural Vavá, uma das lideranças em Novo Horizonte. A solenidade de entrega contou com a presença de dezenas de associações, com o prefeito Cleiton Cheregato e com o Wiveslando Neiva, filho do deputado Ezequiel.

O deputado falou sobre a importância dos equipamentos para que o homem do campo possa ampliar a produção. Disse que a maioria das pequenas propriedades rurais não têm equipamento agrícola. “Temos mantido contato com as associações que já entregamos implementos. A maioria está dobrando a produção”, acrescentou Neiva.

O vereador Daniel disse que os implementos foram escolhidos pelos próprios produtores, como sendo itens de maior necessidade. Destacou que a chegada dos equipamentos representará não somente o aumento significativo da produção, mas que também terá impactos positivos na qualidade de vida dos trabalhadores rurais. Para o produtor Vavá, o investimento do deputado Ezequiel Neiva representa a realização de um sonho para cada associado.

Novo Horizonte, de acordo com Wiveslando Neiva, assim como dezenas de outros municípios no estado, têm na agricultura familiar a base de sua economia. “São cidades que dependem muito da produção rural para a geração de empregos e renda. E esses implementos poderão auxiliar o crescimento econômico de cada família atendida”, observou Wiveslando.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO