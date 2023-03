Recurso do deputado Ezequiel Neiva garante kimonos e tatame para o projeto social Formando Cidadãos

Mais um projeto social voltado ao esporte recebe investimento do deputado Ezequiel Neiva. Na noite desta quarta-feira (01), o projeto Formando Cidadãos foi contemplado com 100 kimonos de judô e tatames adquiridos com recurso assegurado pelo parlamentar. A entrega dos uniformes foi realizada por um dos padrinhos do projeto, Wiveslando Neiva, e pelo chefe de gabinete do deputado, Mario Leite, juntamente com o superintendente da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Junior Lopes, representando o governador coronel Marcos Rocha. No final do último Ezequiel Neiva realizou a entrega de uniformes para o Projeto Tribo de Zion, na zona Sul de Porto Velho.

Wiveslando Neiva ressaltou a importância de poder contribuir com o projeto Formando Cidadãos. “Acreditamos que uma nação próspera, um estado presente, um município colaborativo, uma comunidade forte começa com os pequenos. Se apoiarmos as crianças e ajudarmos a desenvolver o esporte na vida delas, conseguiremos criar uma comunidade mais justa e harmônica”, observou Wiveslando ao afirmar que o esporte pode ser o instrumento de transformação social na vida da comunidade.

Idealizador do Formando Cidadãos, o sensei José Clóvis Gomes da Silva, faixa preta 4º DAN, afirmou que o investimento do deputado Ezequiel Neiva está sendo fundamental. Disse que o projeto atende crianças carentes de 5 a 17 anos. “Muitos alunos não têm condição de comprar os uniformes. Agora, todos têm seus kimonos para treinar e competir”, comemorou o sensei.

Para o superintendente da Sejucel, Júnior Lopes, o recurso destinando pelo deputado Ezequiel Neiva não é apenas investimento em uniformes. “É uma ação de investimento em vidas, que são transformadas por meio do esporte. Só tenho a parabenizar o deputado e o governador Marcos Rocha pela parceria”, acrescentou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar