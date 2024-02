Recursos da deputada Lebrinha vão custear manutenção de estradas no distrito de Surpresa

Em maio de 2023, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) indicou a construção da Escola de Ensino Fundamental e Médio na Comunidade Margarida, após muitos pedidos dos moradores da Reserva Extrativista (RESEX) do rio Pacaás Novas, em Guajará-Mirim. A proposta oportuniza ensino de qualidade para os alunos da região.

A reserva foi criada em 1995, e possui uma área equivalente a mais de 342 mil campos de futebol. No local, vivem cerca de 50 famílias que possuem diversas demandas e necessitam de serviços como de saúde e educação adequados. Visando a necessidade da população, a parlamentar apresentou uma indicação no ano passado à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), além de ter ido até o local participar de uma vistoria técnica junto com a secretária da pasta, Ana Lúcia Pacini.

“Estive na reserva para ouvir as demandas da população e participei de uma vistoria no local que possivelmente será construída a escola. A educação abre portas e é de suma importância que as crianças e jovens dessa comunidade possam ter um ensino digno e adequado”, expressou a parlamentar.

No documento é solicitado uma escola com com três salas de aula para atender os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A população aguarda ansiosamente a resposta da Seduc.

Texto e foto: Rosa Rodrigues / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO