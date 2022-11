Recursos liberados pelo deputado Luizinho Goebel garantem aquisição de parques infantis para escolas de Chupinguaia

O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) destinou recursos para o município de Chupinguaia, junto ao governo de Estado, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no valor de R$ 229 mil e a contrapartida do município de R$ 27.500,00 mil, para a aquisição de cinco parques infantis, tipo playground, para serem instalados nas escolas dos distritos de Novo Plano, Boa Esperança, Corgão, Nova Andradina e Guaporé.

A professora Edileusa destacou a importância do apoio do deputado Luizinho Goebel. “Temos recebido o apoio do deputado que destinou os recursos para a aquisição dos parquinhos infantis. Contar com esse tipo de ajuda é super importante, faz muita diferença para continuarmos prestando os nossos ensinamentos e melhorando a vida de nossas crianças, que são o futuro do município, Estado e do país”, afirmou.

Luizinho Goebel disse que brincando as crianças desenvolvem habilidades motoras e aprendem a se comunicar, por isso, os parquinhos infantis nesta fase da infância são muito importantes. Nos distritos do município de Chupinguaia, as crianças das escolas estão bem atendidas com os novos brinquedos instalados nas escolas municipais, enfatizou Goebel.

O deputado afirmou que é sempre um prazer ajudar o município. “Chupinguaia é minha cidade e de grandes amigos que tem nos recebido muito bem. Estamos atribuindo com nosso trabalho para o município, principalmente, em respeito ao trabalho que os professores fazem na educação das crianças, pois é uma grande parceria na construção de uma cidade cada vez melhor”, ressalta Luizinho.

