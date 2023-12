Red Bull Bragantino vence o Coritiba por 1 a 0

Com o resultado, o Furacão chegou a 56 pontos no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a oitava posição e garantiu um lugar na terceira fase da Copa do Brasil de 2024.

Vitor Bueno abriu a conta com um gol de falta no primeiro tempo. Madson ampliou a contagem na etapa final. E Willian marcou um golaço nos acréscimos. O jogo também teve o adeus de Vitor Roque à torcida athleticana.

Um sorriso no rosto na despedida. Em sua última partida na Ligga Arena em 2023, o Athletico teve uma boa atuação diante do Santos, neste domingo (3), conquistou o triunfo pelo placar de 3 a 0 e deu uma alegria ao torcedor no final da temporada.

O Jogo

O Furacão foi melhor que o Santos desde o apito inicial. Em dois bons passes de Christian, Vitor Roque e Vitor Bueno tiveram a oportunidade finalizar.

Mas o Santos lutava por uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. E quando Soteldo fez um bom passe para Joaquim, Bento apareceu para evitar o gol adversário.

Vitor Roque era um tormento constante para a defesa santista, que tinha que recorrer às faltas para pará-lo. Em uma delas, Vitor Bueno cruzou na cabeça de Madson, que parou em outra boa defesa do goleiro santista.

Já nos acréscimos da primeira etapa, quem sofreu falta na entrada da área foi Fernandinho. O cronômetro já marcava 50′ quando Vitor Bueno foi para a cobrança. A bola passou pela barreira e entrou no cantinho. Furacão em vantagem!

Na segunda etapa, o Santos teve que ir para cima. Mas o Athletico estava bem postado na defesa e não permitiu que o adversário chegasse com perigo.

O Rubro-Negro voltou a ameaçar com uma cabeçada de Thiago Heleno e um chute de fora da área de Cuello. E aos 29′, Vitor Bueno acertou um cruzamento perfeito, que encontrou Madson nas costas da marcação. Bola no contrapé do goleiro e na rede!

Fernandinho quase marcou em uma bomba de fora da área, que o goleiro espalmou. Mas o jogo não terminaria sem um golaço. Aos 47′, Bruno Peres cruzou para Willian, que girou para cima da marcação e mandou um chutaço, que entrou rente à trave!

Ficha técnica: Athletico Paranaense 3×0 Santos

Campeonato Brasileiro 2023: 37ª rodada

Data: 03/12/2023 (domingo)

Horário: 18h30

Local: Ligga Arena

Público total: 21.823

Público pagante: 21.056

Renda: R$ 1.152.400,00

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Árbitro de vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Athletico Paranaense: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaique Rocha; Madson (Bruno Peres, aos 31′ do 2º tempo), Fernandinho (Dudu Kogitzki, aos 50′ do 2º tempo), Erick e Cuello; Vitor Bueno (Zapelli, aos 31′ do 2º tempo), Vitor Roque (Willian, aos 38′ do 2º tempo) e Christian (Alex Santana, aos 31′ do 2º tempo)

Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Vitor Bueno, aos 50′ do primeiro tempo; Madson, aos 29′, e Willian, aos 47′ do segundo tempo

Cartões amarelos: Fernandinho, Thiago Heleno, Erick, Alex Santana e Cacá

Santos: João Paulo; Lucas Braga, Joaquim, Messias e Dodô (Mendoza, aos 23′ do 2º tempo); Tomás Rincón (Morelos, aos 39′ do 2º tempo), Rodrigo Fernández (Gabriel Inocêncio, aos 39′ do 2º tempo), Jean Lucas e Nonato (Lucas Lima, aos 32′ do 2º tempo); Soteldo e Julio Furch (Marcos Leonardo, aos 32′ do 2º tempo)

Técnico: Marcelo Fernandes

Cartões amarelos: Tomás Rincón, Joaquim e Morelo