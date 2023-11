Red Bull Bragantino vence o Goiás pelo Brasileirão

O São Paulo derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Luciano, que entrou no jogo após pedido da torcida.

Após um primeiro tempo morno, a partida se tornou emocionante na segunda etapa, com ambas as equipes tendo chances claras de marcar.

Quando o empate parecia inevitável, Luciano marcou de cabeça aos 38 minutos e garantiu a vitória para o São Paulo. A entrada do atacante, solicitada pelos torcedores, acabou decidindo o confronto. Luciano comemorou o gol de forma moderada.

Com a vitória, o São Paulo subiu para o 10º lugar na tabela, com 42 pontos, e está oito pontos à frente da zona de rebaixamento, além de estar classificado para a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil.

Já o Cruzeiro caiu para a 16ª colocação, com 37 pontos, estando apenas três pontos acima do Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.

O próximo jogo do São Paulo contra o Fluminense foi adiado para o dia 22 de novembro, então o time só voltará a entrar em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, no dia 8, na Vila Belmiro. O Cruzeiro receberá o Internacional no domingo, no Mineirão.

O Cruzeiro começou bem no jogo, ganhando dois escanteios nos primeiros minutos, mas depois o São Paulo conseguiu controlar a partida.

Os donos da casa tiveram mais posse de bola, mas com pouco espaço para criar oportunidades. A primeira grande chance surgiu aos 32 minutos, quando James Rodríguez deixou David cara a cara com o gol, mas o atacante desperdiçou a chance. No rebote, James chutou de direita e o goleiro Rafael Cabral defendeu.

Aos 36 minutos, Alisson marcou um gol, porém, o VAR constatou um impedimento por uma questão de centímetros. A jogada começou com um cabeceio de David, o goleiro Rafael espalmou e Alisson ficou sozinho na pequena área.

O Cruzeiro voltou com muita força para o segundo tempo. Logo aos 2 minutos, William chutou forte e Rafael defendeu. Na sobra, Jussa chutou com desvio e mais uma vez Rafael defendeu.

No minuto 6, Rafael cometeu um erro e quase marcou um gol contra. Irritado com o início do São Paulo, o técnico Dorival Júnior fez três substituições: Rodrigo Nestor, James Rodríguez e David saíram e Michel Araújo, Luciano e Erison entraram. A saída de James foi vaiada por parte da torcida do São Paulo, enquanto Luciano foi muito aplaudido, como havia sido pedido pelos torcedores.

Aos 31 minutos, o São Paulo teve a melhor chance. Caio Paulista lançou a bola, Michel Araújo dividiu e Erison, na pequena área, chutou forte, mas Rafael Cabral fez outra grande defesa. Com 35 minutos jogados, o Cruzeiro também chegou perto do gol. Bruno Rodrigues acertou o travessão após um escorregão de Pablo Maia na área. Na sobra, Mateus Vital chutou forte, mas a bola subiu demais.

Após a insistência de ambos os times, o gol finalmente saiu. Alisson tabelou com Michel Araújo e cruzou para Luciano, que marcou de cabeça aos 38 minutos. 1 a 0 para o São Paulo, comemoração moderada do herói. Um gol decisivo do jogador que havia sido pedido pela torcida para entrar em campo.

Fonte: Esportes