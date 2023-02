Red Bull Bragantino vence o São Paulo pelo Paulistão

O Red Bull Bragantino conquistou sua quarta vitória no Paulistão 2023. Na noite desta quarta-feira (08.02), o Massa Bruta bateu o São Paulo por 2 a 1, de virada, e garantiu mais três pontos em duelo válido pela sétima rodada do Estadual. Praxedes e Thiago Borbas marcaram. Galoppo fez o gol dos visitantes.

Com a vitória, o time comandado pelo técnico Pedro Caixinha segue na liderança do Grupo A, agora com 13 pontos.

Na próxima rodada, o Braga recebe o Mirassol no Nabizão. O duelo será realizado no sábado (11), às 20h30. Os ingressos já estão à venda.

O JOGO

O Massa Bruta começou o jogo pressionando o adversário no campo de ataque. Apesar disso, a primeira etapa foi de poucas oportunidades claras.

Aos 9 minutos, Bruninho recebeu na esquerda, carregou para dentro da área, puxou para o meio e arriscou o chute. A bola saiu travada pela marcação e não atingiu a direção do gol.

As poucas bolas que ameaçaram o gol Bragantino foram facilmente defendidas por Cleiton, sempre muito bem posicionado.

Em uma das melhores oportunidades do Braga, aos 19 minutos, Artur deu passe de calcanhar para Hurtado pela direita. O lateral fez o cruzamento, a bola atravessou a área e chegou em Bruninho na segunda trave. O camisa 17 foi travado no momento da finalização e a bola foi para escanteio.

Aos 34 minutos, Juninho Capixaba fez bom passe em profundidade para Bruninho pela esquerda. O jovem recebeu, girou e finalizou. O goleiro Rafael fez a defesa.

No lance seguinte, Artur recebeu na intermediária, levantou a cabeça, puxou para a perna direita e arriscou o chute de longa distância. A bola ganhou muita altura e foi para fora.

Na segunda etapa, aos 12 minutos, Artur cobrou falta na primeira trave, Alerrandro deu o peixinho, desviou de cabeça, mas a bola foi para fora.

Na sequência, o técnico Pedro Caixinha promoveu as entradas de Thiago Borbas, Sorriso e Bruno Praxedes. As alterações surtiram efeito e movimentaram a partida.

O São Paulo abriu o placar aos 19 minutos.

Aos 33, Sorriso recebeu de Juninho Capixaba pela esquerda, puxou para o meio e levantou a bola na área. Thiago Borbas se desmarcou e, de costas, desviou. A bola levou perigo, mas saiu por cima do gol adversário.

O Braga empatou aos 39 minutos. Em uma repetição do lance, Juninho Capixaba abriu para Sorriso na esquerda. O camisa 27 levantou na área, Popó desviou de cabeça e o goleiro fez a defesa. No rebote, Bruno Praxedes só empurrou para igualar o placar.

A virada veio logo depois, aos 42 minutos. Artur fez linda jogada pela esquerda, cortou três marcadores e soltou para Praxedes pelo meio, que rapidamente acionou Thiago Borbas no bico da grande área pela direita. O atacante uruguaio dominou, puxou para a perna esquerda e finalizou tirando do goleiro para marcar um golaço, virar o jogo e fazer a torcida explodir no Nabizão.

Sem mais tempo no cronômetro, a partida foi encerrada com 2 a 1 para a equipe de Bragança Paulista. Mais três pontos garantidos diante de um grande da capital.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 2 x 1 São Paulo

Local: Nabizão;

Público: 8.012

Renda: 336.405,00

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira;

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Robson Ferreira Oliveira;

Cartões amarelos: Alerrandro, Juninho Capixaba e Sorriso (Red Bull Bragantino) e W. Rato (São Paulo);

Gols: Galoppo, aos 19min do 2ºT (São Paulo), Bruno Praxedes, aos 39min do 2ºT, e Thiago Borbas, aos 42min do 2ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom (Popó), Matheus Fernandes e Gustavinho (Praxedes); Artur (Aderlan), Alerrandro (Thiago Borboas) e Bruninho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

São Paulo: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Lucas Beraldo, Wellington, Jhegson Méndez (Rodrigo Nestor), Pablo Maia, Luciano, W. Rato (Pedrinho), Erison (Galoppo) e David (Caio). Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: Agência Esporte