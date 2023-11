Rede elétrica de escolas dos distritos de Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã passam por reestruturação

Rondônia alcançou a marca 124.093 empregos gerados com carteira assinada, de janeiro a setembro deste ano, conforme levantamento mais recente do Painel de Informações do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O Estado, considerado por investidores como um polo de negócios e oportunidades, é detentor da menor taxa de desemprego do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conquistou, de janeiro a setembro, no Novo Caged, desempenho positivo nos cinco grupos econômicos avaliados: Serviços (6.100), Indústria (2.534), Construção (2.062); Agropecuária (781) e Comércio (739).

O governador Marcos Rocha, destaca que, “o Governo de Rondônia está construindo um Estado forte em empregabilidade. Os indicadores econômicos mostram o quanto o Estado é atrativo para negócios e que gera bem-estar para a população. Queremos avançar ainda mais na geração de empregos e renda com políticas públicas que atendam à necessidade dos rondonienses”, salientou.

Conforme aponta os dados, em setembro, mês mais recente do levantamento, foram gerados 13.191 empregos com carteira assinada, ou seja, números gerados com as admissões. A partir dos resultados entre admissões e desligamento, obtém-se que o setor de Serviços, destaca-se com saldo de 766 empregos. Na sequência aparecem a Indústria (133); o Comércio (258); a Construção (110); e a Agropecuária (98). Alcançando assim, no mês um saldo de 1.365 postos de trabalho. Com isso, o estoque total de trabalhadores registrados no Estado ultrapassa 269 mil.

Setembro é o quinto melhor mês de Rondônia referente ao saldo de empregos, os melhores desempenhos ocorreram em fevereiro (2.457), junho (2.108), agosto (1.942) e maio (1.804), respectivamente.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Os indicadores econômicos positivos conquistados são reflexo de políticas públicas criadas pelo Governo de Rondônia, em um esforço conjunto das secretarias, com ações que impulsionam o desenvolvimento do Estado que já conquistou Nota A em solidez fiscal, além do selo Ouro de Transparência Pública.

No âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia (Sedec), são criadas ações para fortalecer a empregabilidade, criando um ambiente seguro e atrativo aos negócios.

A Secretária de Estado de Finanças (Sefin) incentiva a formalização de negócios e trabalha com políticas de tributação alinhadas às necessidades da economia de Rondônia para continuar garantindo o crescimento do Estado.

Outras iniciativas como o fortalecimento da qualificação gratuita da população, para atender às necessidades do mercado de trabalho, realizada pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep); e a simplificação da abertura de empresas desenvolvida pela Junta Comercial de Rondônia (Jucer) também têm impulsionado a economia rondoniense.

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE EMPREGABILIDADE

INVEST RONDÔNIA – A Coordenadoria de Promoção à Exportação e Atração de Investimento tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico através das atrações de investimentos e da promoção à exportação.

– Empresas acompanhadas: 71,

– Novos empregos: +15,6 mil,

– Investimento previsto para Rondônia: R$7 bilhões.

Dos 71 empreendimentos:

– 44 empresas já estão em fase de implantação ou ampliação, e somam 11 mil novos empregos e geração de R$ 4,1 bilhões; e

– 27 empresas estão em fase de prospecção, com vistas a gerar mais de 4,6 mil empregos e valores da ordem de R$ 3 bilhões.

INCENTIVO TRIBUTÁRIO – O Programa de Incentivo Tributário (PIT) concede crédito presumido de 65% a 85% do ICMS para expansão em implantação, expansão ou modernização. O percentual é baseado em critérios como geração de emprego e volume de investimento.

– Empresas incentivadas: 132,

– Empregos: mais de 15,6 mil,

– Investimento: R$1,4 bilhão.

Exemplo de empresas incentivadas:

– Indústria do setor de fertilizantes, com previsão de investimentos previsto de mais de R$ 235 milhões,

– Indústria de biocombustível em Cacoal, com investimentos da ordem de R$ 111 milhões.

PROAMPE – O Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia – Proampe é uma iniciativa do Governo de Rondônia em parceria com prefeituras, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO) e instituições financeiras credenciadas, que fortalece negócios, gerar emprego e renda para os rondonienses, através de microcrédito produtivo e orientado.

O Programa já aprovou mais de R$ 81,6 milhões em solicitações de microcrédito, em 41 municípios do Estado, estimulando atividades econômicas. Em maio deste ano, foi lançada a linha de crédito “Proame Delas”, fruto da associação dos esforços do Sebrae/RO ao Governo do Estado, que, inspirados pelo Programa Sebrae Delas, incentiva, apoia e fortalece o empreendedorismo feminino, sensível às dificuldades enfrentadas particularmente pelas mulheres empreendedoras, norte que conduziu a adaptação da linha tradicional. A linha já acumula R$ 150 mil em solicitações aprovadas.

HUB.RO – O Hub.RO é um espaço dedicado ao fomento do empreendedorismo inovador em Rondônia, fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico. O Hub.Ro foi pensado para amparar a estruturação de negócios em estágio inicial. Para isso, os empreendedores encontram um local fértil para parcerias e investimentos, além de terem acesso a consultorias com especialistas, cursos de capacitação e outros benefícios que irão ajudar seu negócio a decolar.

– Atendimentos: mais de 3,1 mil,

– Usuários do Coworking: mais de 7,2 mil,

– Agendamentos: mais de 2 mil,

– Negócios selecionados (programas de pré-incubação e de aceleração de negócios): 74,

– Negócios incubados: 10.

Resultados em 2023: Investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões para o projeto; Espaço Inovação na 10ª Rondônia Rural Show Internacional: mais de mil participantes nas palestras, dinâmicas, workshops, pitches de sucesso e hackaton.

GERAÇÃO EMPREGO – O serviço Geração Emprego tem como objetivo auxiliar no fomento à geração de emprego, de trabalho e renda dentro do estado de Rondônia, encurtando as distâncias entre empregadores e trabalhadores.

– Currículos cadastrados: mais de 72 mil,

– Empresas oferecendo vagas e recrutando trabalhadores: mais de 3,4 mil,

– Total de vagas oferecidas até 8 de novembro: mais de 21 mil,

– Matches: mais de 729 mil,

– Total de usuários: mais de 89 mil,

– Municípios: 52.

Além disso, há 12 unidades físicas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para atendimentos em Porto Velho (3), Ji-Paraná (2), Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena.

CIDADANIA EMPRESARIAL – O programa Cidadania Empresarial, da Secretária de Estado de Finanças (Sefin) estimula a formalização e regularização dos pequenos negócios rondonienses, bem como incentiva a cultura empreendedora, e a educação fiscal.

EMPRESA FÁCIL RO – Por o uso da plataforma Empresa Fácil RO, todos os trâmites para a abertura de um novo negócio legalizado são feitos por um portal único, sem burocracia, com foco na melhoria do ambiente de negócios.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE – Rondônia inovou ao adquirir, em 2021, escolas móveis para expandir o ensino profissionalizante nos 52 municípios. Segundo o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), são quatro unidades flexíveis itinerantes: Frigorífico e Piscicultura; Panificação e Confeitaria; Máquinas Agrícolas e Imagem Pessoal. Somado aos polos fixos, já ofertou em 2023, mais de 26 mil vagas em cursos de capacitação.

Fonte: Governo RO