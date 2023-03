Rede Infovia de Rondônia interliga unidades do Governo e gera benefícios ao Estado

Prover soluções digitais para conectar pessoas ao Estado, este é o propósito transformador do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic, que tem investido em infraestrutura e ações que elevam a eficiência e serviço público. A rede Infovia de Rondônia é uma dessas soluções que tem gerado inúmeros benefícios aos rondonienses.

A rede fibra ótica Infovia de Rondônia, implantada em 2016, interliga as unidades do Governo, por intermédio de uma rede de alta disponibilidade e velocidade, e fornece serviços de conectividade, como links de internet e infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem.

A rede conta com mais de 250 pontos nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Ariquemes. Sua aplicabilidade traz benefícios à saúde, educação e segurança, pois interliga hospitais, escolas, unidades de segurança e administrativas do Estado, além de abranger parceria com órgãos externos à administração direta.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforça que, “para a excelência na prestação dos serviços públicos, é necessário que ocorram ações integradas para identificar prioridades. Com a expansão da Infovia, teremos impacto positivo diretamente à população, e a Setic tem papel primordial na garantia da eficiência e a transparência dos serviços prestados pela gestão estadual”, comentou.

O técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação, Caê Aires Moura destacou que, além dos benefícios diretos, a rede proporciona aos cofres públicos uma economia de mais de 10 milhões anuais. “À medida que a entidade passa a ser atendida pela Infovia, pode rescindir contratos privados de serviços de conectividade. O custo operacional da Infovia, diluído para cada cliente, é cerca de 10 vezes menor que os valores dos serviços contratados na iniciativa privada”, acrescentou.

EXPANSÃO INFOVIA

Atendendo ao Planejamento Estratégico de Rondônia em seu eixo de Gestão Estratégica, que visa aumentar a eficiência e a qualidade da prestação do serviço público, com o uso de tecnologia; a expansão da Infovia está classificada no nível de maior prioridade no planejamento governamental.

Segundo Caê Aires, as tratativas para a expansão da Infovia iniciaram em 2022, estando estruturada em três fases distintas de expansão. A primeira fase consistirá na expansão dos pontos de conectividade para os municípios ao longo da BR-364, por conta da facilidade de acesso, tamanho e economia do município. “O primeiro município da expansão será Ji-Paraná, já tendo seu processo licitatório iniciado. Essa expansão custará aos cofres públicos 1,8 milhão de reais e gerará 1,32 milhão de reais em economia por ano, ou seja, se paga em pouco mais de um ano”, acrescentando que, os próximos municípios a serem atendidos serão: Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena.

A segunda etapa atenderá os municípios distantes do eixo da BR-364, e por último, a terceira etapa objetiva auxiliar as regiões e localidades mais remotas, como distritos, terras indígenas, áreas rurais e localidades de difícil acesso. Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, a expansão da Infovia para os 52 municípios e distritos vai proporcionar a democratização da internet, com cidades inteligentes agregando serviços tecnológicos que melhorem o bem-estar da população, e equidade no acesso aos serviços prestados pelo Poder Público.

Fonte: Governo RO