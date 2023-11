Reduzir umidade da soja pode trazer prejuízo de R$ 3,6 bilhões, alertam IA e CNA

Termina nesta sexta-feira (10.11), em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Semana Internacional do Café, promovida pelo Sistema CNA/Senar .

A programação inclui debates sobre tendências e oportunidades para exportação de cafés para Dubai, Xangai e Singapura, digitalização das Indicações Geográficas, os desafios da agropecuária do futuro, endividamento e trabalho decente na cafeicultura.

Quem visitar o espaço compartilhado com a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg) terá a oportunidade de participar de uma oficina de exportação sobre e-commerce e degustação de cafés participantes do Projeto Indicações Geográficas (IG’s) do Instituto CNA.

Além disso, haverá harmonização de cafés do Programa Alimentos Artesanais e Tradicionais com produtos vencedores do Prêmio CNA Brasil Artesanal (chocolate, azeite, salame e cachaça). Os produtos serão comercializados no Empório.

A CNA também vai promover uma reunião da Comissão Nacional do Café e também a 2ª edição do Cupping e Negócios de Cafés Diferenciados, iniciativa que busca promover parcerias para os cafeicultores por meio do desenvolvimento de ações que ajudem a posicioná-los estrategicamente no mercado nacional e internacional.

Os produtores que visitarem o estande poderão ainda responder a Pesquisa Cafeeira 2023/24, realizada pela CNA e o CaféPoint, para mapear os desafios e resultados da safra e as perspectivas para o próximo ciclo.

A Semana Internacional do Café é a maior feira do setor na América Latina e a quinta maior do mundo, um espaço dedicado à inovação, tendências de mercado e, sobretudo, de conexões de histórias e negócios.

Fonte: Pensar Agro