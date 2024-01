Reeducandos produzem cinco mil bloquetes diariamente no Centro de Ressocialização de Ariquemes

A Segurança Pública é um dos eixos que têm recebido atenção do Governo de Rondônia, em especial no que se refere à disponibilização de aparato tecnológico para a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). As entregas incluem equipamentos de informática, de tecnologia, veículos e armamentos para auxiliar as forças de segurança civis e militares durante seus trabalhos de patrulhamento e investigação. A mais recente ocorreu nesta segunda-feira (29), em Porto Velho.

Os investimentos têm como objetivo fortalecer e aprimorar a capacidade operacional das forças de segurança, que incluem as Polícias Civil (PC), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e Superintendência de Polícia Tecnico-Científica de Rondônia (Politec). Entre os itens entregues estão: drone com visor termal; veículos pequenos e grandes, incluindo dois novos caminhões para o Corpo de Bombeiros, que serão enviados para os municípios de São Miguel do Guaporé e Colorado do Oeste. Também foram entregues armas de fogo semiautomáticas, de origem israelense; fuzis de alta precisão, além de diversos equipamentos de proteção individual, que incluem capacetes e coletes balísticos, entre outros, para o combate à criminalidade.

INVESTIMENTO

No total, o investimento nessa entrega ultrapassa R$ 83 milhões, sendo R$ 32.293.505,00 (trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e cinco reais) de recurso próprio (fonte 100); R$ 1.005.631,94 (um milhão, cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) de recursos do precatório do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 14ª região; R$ 35.631.797,20 (trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP); R$ 9.188.724,00 (nove milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e vinte quatro reais) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), referente à doação de veículos, além de R$ 5.376.042,62 (cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil, quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom).

Para o governador Marcos Rocha, “esses investimentos são fundamentais para garantir que as forças policiais estejam bem equipadas e preparadas para enfrentar os desafios da segurança pública. Já temos tido bons resultados, tendo em vista que vamos diretamente aos pontos mapeados pelo setor de inteligência”, ressaltou.

CIDADE SEGURA

De acordo com o titular da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, “essas entregas de equipamentos, armamentos e veículos são consideradas um trabalho preventivo estratégico, pois se destinam à presença mais efetiva de policiais nas ruas. Entre as ações da Segurança Pública, o Programa Cidade Segura inclui diversas operações policiais executadas de forma integrada, que buscam diminuir a quantidade de armas de fogo, drogas e foragidos nas ruas, tornando o ambiente mais seguro e reduzindo a possibilidade de ocorrência de crimes contra a vida”, pontuou.

