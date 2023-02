Reeleito com 22.207 votos, o deputado Cirone Deiró assume o 2ª mandato comprometido com a geração de emprego e renda

Matogrossense da cidade de Chapada dos Guimarães, a família Deiró integrou o grupo de pioneiros que colonizaram Rondônia, ainda na década de 70. O então povoado de Vilhena foi o local escolhido pelos seus pais, Ozilton Ferreira Deiró e Jacirene Moreira Deiró para fixar residência. Cirone é o filho mais velho de seis irmãos. Muito cedo aprendeu com seu pai que só por meio do trabalho sério e comprometido conseguiria superar as adversidades que os pioneiros enfrentavam para se estabelecerem no recém criado estado de Rondônia. Esse ensinamento tem norteado toda a sua trajetória pessoal e profissional.

O pioneirismo da família Deiró e as dificuldades vivenciadas naquela época, obrigaram os filhos a trabalharem muito cedo. Aos oito anos, Cirone se tornou ajudante do pai na marcenaria. Ali o menino começou a sonhar em se tornar empresário. Com a sua mãe aprendeu a ter fé em Deus e acreditar na força do trabalho para vencer as adversidades da vida. Nessa época, ele dividia o trabalho na marcenaria com a rotina escolar. No entanto, aos 11 anos, quase perdeu os dedos da mão esquerda em um acidente com a serra fita, condição que o afastou dos trabalhos com as máquinas da marcenaria.

Depois de recuperado, seu pai o deixou responsável apenas pelas atividades do escritório da marcenaria. Sua dedicação e desempenho nesta nova função o levou a buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. Aos 14 anos, foi contratado pelo antigo grupo Atalaia e teve sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Aos 17 anos, assumiu novas funções na empresa Tozzo de Vilhena, onde teve oportunidade de crescer profissionalmente.

Nesse período, graduou-se em administração, fez pós graduação em contabilidade e controladoria. Aos 24 anos, foi convidado pelo seu então patrão para instalar em Cacoal, a Tozzo Bomba Injetoras. Tornando-se sócio do empreendimento e realizando o sonho de criança, que era ser empresário. Para fazer a empresa prosperar e conquistar clientes trabalhava de domingo a domingo, até consolidar a Tozzo Bomba Injetoras como a melhor empresa no mercado na região da Capital do Café.

Em 1995, casou-se com Noeli Deiró. O casal tem dois filhos que nasceram em Cacoal, onde construiu uma relação sólida de amizade. Vínculos que foram fortalecidos pelo grande incentivo ao esporte e apoio aos atletas, além da contribuição em ações sociais de apoio a instituições não governamentais da Capital do Café. Cirone foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal, período em que realizou a Feira da Indústria de Comércio e tantas outras iniciativas para fomentar a economia da região. Em 2016, foi eleito vice-prefeito do município, e no ano seguinte, cumulativamente exerceu o cargo de secretário de obras do município.

Na condição de vice-prefeito, Cirone apoiou e incentivou o trabalho da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial-ABDI para determinar a Indicação Geográfica do nosso Café Robusta que conta com a participação da Capital do Café e outros 14 municípios. A iniciativa fortaleceu os cafeicultores e abriu novos mercados para o produto rondoniense. O segundo mandato do deputado estadual Cirone Deiró continuará sendo pautado em sua trajetória profissional, com ênfase no trabalho pela geração de emprego e renda, desenvolvimento integrado e sustentável dos municípios e o bem-estar das pessoas.

