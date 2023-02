O empresário e pecuarista Pedro Fernandes (PTB), 48 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele foi prefeito de Cujubim por dois mandatos, cidade localizada na região do Vale do Jamari, e recebeu 10.950 votos nas eleições para deputado estadual. Pedro pretende representar os municípios do Vale do Jamari, durante os trabalhos na Assembleia Legislativa, e possui como bandeiras o social, a agricultura e o meio ambiente.

Antes de entrar para a política, o empresário atuou na área social do município. Ajudou moradores de Cujubim a conseguirem consultas, exames e cirurgias em Porto Velho. Essa atuação, que ajudou mais de 3.500 pessoas, o levou a se tornar prefeito.

Como chefe do Poder Executivo de Cujubim, Pedro trabalhou na estruturação do Hospital Municipal, da UBS, do Centro de Medicamentos e um de novo centro cirúrgico. A gestão também investiu em transporte escolar, quando conquistou 28 novos ônibus para frota municipal.

As escolas também foram reestruturadas, ampliadas e reformadas. Na infraestrutura, a gestão trabalhou em diversas obras, entre elas, a pavimentação, com quilômetros de asfalto. Como deputado, deseja defender os direitos dos cidadãos rondonienses de modo geral, com atenção especial aos municípios do Vale do Jamari.

Texto: Secom / ALERO

Foto: Assessoria parlamentar