REFLORESTAMENTO – Prefeitura distribui mais de 300 mudas de espécies nativas

Cerimônia de encerramento contará com a presença do ídolo mundial do futebol, o Zico

A Copa Zico de Porto Velho entra oficialmente em sua fase final. Nesta segunda-feira (12) teve início a terceira etapa da competição que promete revelar futuros talentos do futebol.

A última fase iniciou com as partidas entre as equipes femininas. Maria Clara, de 14 anos, é aluna do programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro e fez uma avaliação da sua equipe no jogo de despedida.

“Como um todo, fizemos uma boa partida. Apesar do resultado saímos daqui com boas lições dentro e fora de campo, além da chance de sermos vistas por olheiros de fora”, afirma.

Além dos dois jogos femininos, nesta segunda-feira, também aconteceram 12 jogos na categoria masculina. A competição reuniu, até o momento, mais de 896 atletas de sete distritos, tanto do eixo da BR-364 quanto da região do baixo Madeira e de Porto Velho.

As partidas finais acontecem durante três dias na Vila Olímpica Chiquilito Erse. As premiações e a cerimônia de encerramento ocorrem na próxima quarta-feira (14) com a presença do ex-jogador Zico.

“Ele estará aqui por volta das 10h acompanhando os últimos jogos, olhando de perto as crianças que foram destaques nos jogos e quem sabe viabilizar a ida de alguns atletas a grupos de base de clubes nacionais”, explica a titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Ivonete Gomes.

As tabelas de todos os jogos da fase final da competição e o regulamento estão no site copazico.com. O evento é realizado pela Semes através de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Léo Moraes e patrocínio da empresa Urbano Norte.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO