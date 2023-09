REFORÇOPorto Velho recebe novos profissionais do Programa Mais Médicos para atuar na zona urbana e rural

Dos 37 médicos convocados, 23 já se apresentaram para iniciar o trabalho no município

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) começou a receber os novos médicos, selecionados através do Programa Mais Médicos, para atuar na atenção básica. Ao todo, 37 profissionais foram convocados, sendo que 23 deles já se apresentaram para iniciar o trabalho no município.

Os novos médicos vão atuar na zona urbana e rural de Porto Velho. Para os distritos, as vagas abertas contemplam União Bandeirantes, Extrema, Vista Alegre do Abunã, São Carlos, Calama, Nazaré, Rio Pardo, Nova Califórnia e Nova Mutum.

Os convocados que ainda não se apresentaram têm até sexta-feira (22) para a entrega da documentação exigida pelo Ministério da Saúde. Aqueles que se apresentaram, já iniciaram o atendimento nas unidades de saúde na última terça-feira (19).

Na Semusa, os novos profissionais são recepcionados no Departamento de Atenção Básica (DAB), onde são acolhidos e lotados nas unidades, recebem orientações gerais e passam ainda por um treinamento para o correto manuseio do sistema de prontuário eletrônico do paciente.

Entre os novos médicos que começaram a trabalhar em Porto Velho está Lenara Mello. Natural do Piauí, a profissional, que fez sua graduação pela Universidade Federal de Rondônia, abraçou a oportunidade como forma de retribuição pelo conhecimento adquirido durante a formação.

“Quando surgiu a oportunidade de participar do programa Mais Médicos no município que nos formou e que nos deu toda a oportunidade da graduação, não hesitei em aderir. É uma forma de retribuir com a cidade que proporcionou a minha formação profissional. Durante nosso estágio nas unidades da rede municipal, sempre fomos muito bem recebidos pelos servidores e agora estamos voltando, formados e com muita vontade de atender a população da melhor forma possível”, salienta a médica.

O médico Bruno Chaves, de Guajará-Mirim, é outro recém-contratado através do Programa Mais Médicos. Ao tomar posse do cargo, se disse ansioso pela experiência de atuar como médico em Porto Velho. “O sentimento nesse momento é de ansiedade com felicidade em poder realizar mais um passo de um sonho, de colocar em prática os conhecimentos, tanto na saúde coletiva como na clínica médica, e ajudar a população”.

Para a secretária-adjunta municipal de Saúde, Marilene Penati, que também é médica, a chegada desses profissionais representa o fortalecimento da atenção básica no município. “Nós precisamos trabalhar com prevenção de doenças e a atenção básica é imprescindível e fundamental para que a gente evite inúmeros agravos na saúde da população. Não tenho a menor dúvida de que a chegada desses novos médicos vai fortalecer muito e melhorar a qualidade da saúde da população de Porto Velho”, finaliza a secretária.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO