Mais de R$ 20 milhões investidos em oito obras de novas estruturas para a rede municipal

O ano de 2023 finalizou com muitos avanços na saúde de Porto Velho, quando a Secretaria Municipal de Saúde (Saúde) atuou incansavelmente para executar novos projetos e retomar aqueles que estavam interrompidos em decorrência da pandemia. Destaque para mais de R$ 20 milhões investidos em construção e reformas de unidades de saúde.

Ao todo, oito obras de reforma, ampliação e construção de novas estruturas para a rede municipal de saúde estão sendo executadas. São unidades da atenção básica e também dos serviços especializados.

Na rede de atenção básica, cinco obras estão em execução, somando quase R$ 8 milhões em investimento municipal. Destaque para as unidades São Sebastião e Vista Alegre do Abunã, com o projeto quase finalizado. União Bandeirantes, Manoel Amorim de Matos e Três Marias são obras iniciadas mais recentemente, que seguem dentro do cronograma de construção.

A população do Assentamento Joana D’arc e proximidades, distante cerca de 48 quilômetros de Porto Velho, agora pode contar com muito mais conforto e qualidade nos atendimentos de saúde. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semusa, reinaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) de Palmares.

Além da estrutura totalmente reformada, a unidade também teve os atendimentos de saúde ampliados, contando agora com três consultórios médicos, laboratório, farmácia, consultório odontológico, sala de vacina, Same, sala de espera, copa, entre outras benfeitorias. A unidade recebeu ainda serviço de jardinagem, muro e uma nova caixa d’água.

Já na rede especializada, o investimento na reestruturação predial chega a R$ 12 milhões. Na Policlínica Rafael Vaz e Silva e no Laboratório Municipal, as obras estão em fase final. A Maternidade Municipal também segue em construção, cronograma executado de forma diferenciada para não impactar na qualidade dos atendimentos às gestantes e recém-nascidos.

Também em 2023, a Semusa ainda assegurou recursos para iniciar a reforma completa das Unidades de Pronto Atendimentos (UPA) da zona Sul e Leste, obras com previsão de R$ 5 milhões em investimentos.

Outra grande conquista para a população de Porto Velho em 2023 foi a garantia de recursos para a construção do Hospital Municipal. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc) e o recurso, R$ 20 milhões em emenda de bancada para iniciar a primeira etapa, está garantido pela ex-deputada federal Mariana Carvalho.

RENOVAÇÃO DA FROTA

Investimento também na renovação da frota de veículos para atender a saúde da população. Em 2023, a Semusa adquiriu 42 carros novos, investimento que ultrapassa R$ 5,5 milhões em recursos de emenda parlamentar e também próprios do município.

Os novos veículos foram direcionados para reforçar a execução de ações da gestão, mas também encaminhados às unidades de saúde no apoio nos serviços administrativos e visitas domiciliares realizadas pelas equipes de saúde da família.

Os trabalhos de controle e combate à malária, as ações do núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis e também o deslocamento da equipe que atua na divisão de zoonoses e animais sinantrópicos receberam maior suporte com a chegada de novos veículos.

A zona rural recebeu atenção especial na renovação da frota, com 15 veículos, entre caminhonetes e sedans, entregues para distritos e comunidades rurais, desde a Ponta do Abunã até o baixo Madeira.

AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

São Carlos recebeu uma ambulancha nova para atender a população, inclusive às comunidades Resex do Cuniã, Bom Será, Cavalcante, Brasileira e Nazaré. Foram investidos R$ 450 mil para aquisição da embarcação, que é do tipo F, com capacidade para oito pessoas, espaço para uma maca, banheiro, iluminação própria para navegação noturna, rede de oxigênio, equipamentos para sutura, imobilização, mobiliário e mais.

O distrito de Rio Pardo, localizado cerca de 170 quilômetros da Capital, também recebeu uma ambulância para socorro e resgate dos pacientes. A ambulância é do tipo b, capacidade para fornecer cuidados básicos, com equipamentos salva-vidas para emergências, como oxigênio, bandagens, talas e muito mais.

Foi investido mais de R$ 1 milhão em veículos para melhorar o atendimento e prestação de serviço à população.

MELHOR ATENDIMENTO

A rede de atenção básica do município recebeu o reforço de 45 novos médicos em 2023, contratados para atender a população que procura as unidades básicas e de saúde da família na zona urbana e rural.

A necessidade do reforço no atendimento foi apresentada pela Semusa ao Ministério da Saúde, que disponibilizou as vagas solicitadas através do Programa Mais Médicos, preenchidas no decorrer de todo o ano.

Com a chegada dos novos profissionais, a Semusa garantiu a composição de 105 equipes de atendimento, sendo 91 delas atuando na estratégia de saúde da família, que representa o maior número de unidades em Porto Velho, chegando a uma cobertura populacional de 64%.

Para a zona rural e distritos foram direcionados 20 médicos, suprindo as necessidades desde a Ponta do Abunã até o baixo Madeira, incluindo Calama, São Carlos e Nazaré, que receberam novos profissionais no início de dezembro.

As equipes de odontologia também foram reforçadas com a contratação de 13 novos dentistas, para zona urbana e rural. Além disso, a Semusa investiu na compra de novas cadeiras odontológicas para garantir a ampliação do serviço e melhoria da qualidade do atendimento.

Para a secretária-adjunta municipal de saúde, Marilene Penati, que também é médica, a chegada desses profissionais representa o fortalecimento da atenção básica no município.

“Nós precisamos trabalhar com prevenção de doenças e a atenção básica é imprescindível e fundamental para que a gente evite inúmeros agravos na saúde da população. Não tenho a menor dúvida de que a chegada desses novos médicos vai fortalecer muito e melhorar a qualidade da saúde da população de Porto Velho”, finaliza a secretária.

AMPLIAÇÃO DA TELEMEDICINA

Avanços também no atendimento ao paciente que necessita de consultas com médicos especialistas através da telemedicina. Em 2023, o serviço saltou de quatro para sete pontos de atendimento, distribuídos entre a zona urbana e rural.

A telemedicina é um serviço disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho que encurta a distância e diminui o tempo de espera para o encontro entre o paciente e um médico especialista. O serviço está disponível no Centro de Especialidades Médicas (CEM), Maurício Bustani, José Adelino e Areal da Floresta. Nos distritos, os pontos da telemedicina estão instalados em Extrema, União Bandeirantes e Jaci-Paraná.

A consulta via telemedicina é fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desde março de 2022, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Desde a implantação, o serviço já beneficiou mais de 3.901 pacientes.

O atendimento é realizado através de videoconferência. Além do médico especialista ao vivo na tela, o paciente conta com a presença de um médico da unidade que participa da consulta, responsável por sanar possíveis dúvidas do paciente, fazer encaminhamentos, prescrever receitas ou solicitar exames.

FARMÁCIA

A farmácia municipal passou por uma grande reformulação, resultando na visível melhoria estrutural nos processos de trabalho e também na compra e distribuição de medicamentos à população. Trabalho que resultou no abastecimento de 93% dos medicamentos da Remume (Relação Municipal de Medicamentos), ou seja, comprados e garantidos no estoque.

Até outubro, a Semusa distribuiu cerca de 20 milhões de itens/medicamentos e atendeu mais de 340 mil pacientes, resultando num total de R$ 11 milhões investidos.

Outro ponto que merece destaque é a ampliação da abrangência do Sisfarma, sistema de controle de estoque e dispensação de medicamentos, com a implantação em 18 novas unidades da zona urbana que ainda não estavam interligadas.

O resultado desse trabalho é um maior controle do estoque de medicamento existente nas unidades, e ainda, celeridade no atendimento às demandas da população.

BARCO SAÚDE

O Barco Hospital Dr. Floriano Riva Filho desceu o rio Madeira com sua tripulação e mais 30 profissionais de saúde com a missão de levar serviços diferenciados para a população ribeirinha.

Mais de 12 comunidades percorridas e 7 mil atendimentos realizados, serviços como consultas, exames, vacinação, distribuição de medicamentos, e mais.

CAPACITAÇÃO

Capacitar o servidor público é investir na melhoria do serviço prestado à população e na qualidade de vida no trabalho. Pensando assim, Semusa redobrou o trabalho para qualificar, cada vez mais, os profissionais que atuam na rede municipal de saúde.

Em 2023, de janeiro a novembro, 321 capacitações foram realizadas e quase 10 mil pessoas, entre servidores e população, participaram de atividades de educação em saúde totalmente gratuitas. Os cursos e oficinas abrangeram todas as áreas, desde o acolhimento ao público até manobras de socorro ao paciente.

Entre as vivências, destaque para o curso técnico Saúde com Agente, formação que durou um ano e beneficiou quase 400 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle às Endemias, da zona urbana e rural. O curso foi criado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o intuito de oferecer qualificação técnica e fortalecer os atendimentos do SUS.

Secretária Municipal de Saúde, Eliana Pasini acredita que esses incentivos não apenas reconhecem a importância do trabalho, mas também estimulam a busca contínua pela excelência no cuidado à saúde da população.

“Temos trabalhado muito para melhorar a qualidade de vida dos servidores da saúde, categoria muito demandada, principalmente no pós pandemia. Nosso objetivo é promover conhecimento e o bem-estar do profissional, para que isso seja refletido numa prestação de serviço de qualidade na saúde pública”, ressalta Pasini.

Texto: Semusa

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO