Reformas dos Hospitais Regionais de Buritis e Extrema iniciam após indicação da Dra Taíssa

A deputada Dra. Taíssa (PSC) comemora um avanço na área da saúde com o início das reformas dos Hospitais Regionais do município de Buritis e do distrito de Extrema, que aconteceram após indicação parlamentar. Os locais enfrentavam desafios na parte elétrica, hidráulica, pinturas e outras áreas.

Entendendo a necessidade da população em ser atendida em local adequado, a parlamentar indicou que fossem reformados os hospitais. Na terça-feira (9) foram iniciados os trabalhos com o objetivo de oferecer uma estrutura física de qualidade para pacientes e profissionais da saúde. “As pessoas merecem ser atendidas em um local estruturado, que traga comodidade em momentos difíceis”, expressou a parlamentar.

A reforma realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), contribui com a redução da necessidade de encaminhamento de pacientes para unidades hospitalares em Porto Velho. O progresso está em andamento, e a expectativa é de que, ao término das obras, a saúde na região alcance padrões ainda mais elevados.

De acordo com o governo de Rondônia, o prazo para a entrega da obra é de 120 dias, com investimento de R$ 946.227,41. No local serão reformadas pintura interna e externa, construção de cobertura, reparo e troca do piso, reparos nos banheiros, troca de forro, entre outros.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO