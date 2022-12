Região do Cone Sul recebe do Governo do Estado investimentos em agricultura, educação, assistência social e infraestrutura, em 2022

A instalação de uma usina de asfalto, compras de maquinários e realizações de programas de assistência social, são alguns dos investimentos do Governo de Rondônia na região do Cone Sul. Neste ano, no mês de março, com o objetivo de garantir o fortalecimento do setor agrícola, o Governo do Estado entregou aos municípios através da Secretaria de Estado de Agricultura-Seagri, diversos equipamentos como retroescavadeiras, tratores e roçadeiras, somando um investimento superior a R$ 20 milhões na região.

Na assistência social, outro grande passo foi a implantação do programa “Prato Fácil” na cidade de Vilhena. O programa oferece refeições com baixo custo, no valor de 2 reais para pessoas em situação de vulnerabilidade social, inseridas no CadÚnico. Com o início dos atendimentos no fim do mês de outubro, o projeto já ofereceu mais de 3.500 refeições até o momento.

Outro marco de investimento na região, foi a implantação da Usina Asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O local conta com uma das estruturas mais modernas que existem no mercado, entre as que produzem asfalto quente. A usina, que tem capacidade de produção de 120 toneladas, por meio de uma máquina que possui tecnologia que torna superior às demais, permitindo que o asfalto seja feito com mais precisão, qualidade, menor impacto ambiental e velocidade.

Ao falar das ações de infraestrutura, o governador Marcos Rocha enfatizou que a usina instalada pelo Governo do Estado, em Vilhena, conta com uma das estruturas mais modernas que existem no mercado, entre as que produzem asfalto quente.

“É a sexta usina implanta no Estado, com material de excelente qualidade para essa região, que é o CBUQ. Foi um esforço em conjunto para que isso fosse realizado, pois com mais este local de produção de asfalto, o Cone Sul vai passar a ter condições de ter todas as suas vias asfaltadas em um tempo curto. Estamos trabalhado firme para que o Estado continue avançando em todos os setores”, destacou o governador.

E os avanços não param. Os investimentos do Governo de Rondônia são pontuados pelo governador Marcos Rocha como fundamentais para o desenvolvimento do Estado.

DESENVOLVIMENTO

No município de Corumbiara, o Governo de Rondônia está investindo mais R$ 193 milhões no asfaltamento de 84 km da RO-370, a Rodovia do Boi. O serviço, iniciado em abril, era esperado há décadas pela população que atualmente está presenciando toda a obra que irá desenvolver ainda mais o município.

As obras estão divididas em cinco lotes, e todos eles estão em execução. Os trabalhos inicialmente contemplam serviços de limpeza, terraplanagem e construção de galerias. As frentes de trabalho são de empresas contratadas pelo Governo de Rondônia e estão sendo fiscalizadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER.

EDUCAÇÃO

Na educação, somente neste ano, as duas Coordenadorias Regionais de Educação-CRE da região do Cone Sul, receberam por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, equipamentos eletrônicos, de informática, livros didáticos e móveis, levados para o municípios pelos “Caminhões da Felicidade”. Essa ação beneficiou mais de 15 mil alunos e diversos profissionais.

Além dessas ações, o Governo do Estado ainda investe diariamente em capacitação dos servidores, acompanhamento técnico para pequenos produtores através da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater e diversos programas em assistência social, como o “Crescendo Bem”, “Mulher Protegida” e “Mamãe Cheguei”.

Fonte: Governo RO