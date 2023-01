Região do Ipiranga receberá nova unidade do Descomplica SP

Os moradores do bairro do Ipiranga, na Zona Sul da capital, serão contemplados nos próximos meses com a 11ª unidade do Descomplica SP, programa coordenado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT). O prefeito Ricardo Nunes acompanhou os trabalhos para instalação do novo equipamento em um prédio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na rua Breno Ferraz do Amaral, na manhã desta quinta-feira (12).

“Vamos inaugurar o Descomplica SP do Ipiranga entre o fim de fevereiro e o início de março. É um dos equipamentos com os melhores índices de avaliação, 99% da população que utiliza o serviço o avalia como ótimo ou bom”, disse. “Ter uma unidade aqui no Ipiranga, como teremos em todas as 32 subprefeituras é de fundamental importância”, completou.

O Descomplica SP é fundamentado para facilitar a vida do cidadão da capital, por meio do serviço “lado a lado”, onde o atendimento daqueles que desejam acessar os serviços públicos do município é feito de forma humanizada. Nas unidades há o “Descomplica Digital”, espaço reservado para quem deseja realizar algum serviço, seja ele municipal, da iniciativa privada ou de interesse pessoal, por meio do canal de busca da web, com a ajuda de um funcionário apto para atendê-lo.

Para implementação da nova unidade, que prevê 700 atendimentos por dia, está sendo feita uma modernização no ambiente. Com a instalação de novos equipamentos e a capacitação de seus funcionários, o espaço estará apto para oferecer mais de 350 serviços públicos digitalizados, incluindo o “Totem Poupatempo”, onde a população poderá solicitar a 2ª via do RG e da CNH e entre outros serviços do Governo do Estado.

“Poder viabilizar o atendimento usando a tecnologia aliada à capacitação adequada dos funcionários é a função do gestor. O Descomplica SP facilita a vida das pessoas e ter uma unidade perto de casa faz com que o cidadão economize condução e tempo, resolve a vida sem burocracia. Essa é uma atribuição da SMIT”, afirmou o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

Fonte: IG Nacional