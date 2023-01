Regional do DER de Pimenta Bueno realiza manutenções em rodovias

Mesmo com as intensas chuvas do inverno Amazônico, na região, a equipe da 11ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia – DER de Pimenta Bueno, segue em ritmo acelerado na recuperação e manutenção das rodovias pavimentadas e primárias (não pavimentadas).

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a malha viária, de responsabilidade do Governo do Estado, recebe constantemente manutenções importantes para garantir a trafegabilidade. “São nossas rodovias a principal rota de escoamento da produção do agronegócio. Rondônia continua avançando em estrutura para atender às necessidades de todos os cidadãos. Nossa missão é oportunizar ações que tragam o progresso do Estado. Rodovias trafegáveis são sinônimo de uma economia forte”, comentou.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, explica que nessa época do inverno amazônico, as rodovias pavimentadas recebem os serviços de manutenção (tapa-buracos), roçagem da vegetação às margens da rodovia e nas rodovias primárias são feitos pontilhões, remoção de pontos críticos (atoleiros e lamaçal) com aplicação do revestimento primário (cascalho) e a recuperação das pontes de madeira.

Na RO-489, que interliga o município de São Felipe d’Oeste ao trevo da RO-010, a equipe realizou os serviços de limpeza de sarjetas e meio fio, roçagem da vegetação às margens da via, para melhorar a visibilidade e garantir a segurança dos motoristas que diuturnamente trafegam pela via.

SERVIÇOS

Serviços de limpeza lateral, saída de água/drenagem, remoção de pontos críticos com aplicação de revestimento primário (encascalhamento) e reconformação de plataforma (patrolamento) foram realizados nas seguintes rodovias:

Na RO-491 (linha 45) no município de São Felipe d’Oeste, entre as rodovias 494 e 489;

Na rodovia-370 (rodovia do boi) no município de Parecis e Vila Bosco;

Na rodovia-493, popularmente conhecida por “Estrada da Produção”, entre a BR-364 e a RO-495 (Linha-85).

Além disso, a equipe da 11ª Regional do DER realizou a recuperação e manutenção de pontilhões, pontes de madeira e bueiros.

O residente regional do DER de Pimenta Bueno, Thiago Fajardo destaca que, a equipe trabalha diariamente para assegurar o direito de ir e vir do cidadão. “Seguindo o planejamento anual, a equipe da 11ª Regional do DER trabalha com o propósito de atender a população com estradas trafegáveis”, ponderou.

Fonte: Governo RO