Regulamento do Duelo na Fronteira é detalhado às agremiações durante reunião em Guajará-Mirim

O Governo de Rondônia e Associação Cultural Waraji se uniram nesta sexta-feira (13), no plenário da Câmara dos Vereadores de Guajará-Mirim para apresentarem o regulamento oficial da 21ª edição do Duelo na Fronteira. O encontro contou com a presença das diretorias e dos brincantes das agremiações, que aprovaram o regulamento, garantindo o início à tradição festa cultural e folclórica.

O evento, que representa um dos momentos mais aguardados na região, marca o retorno após um intervalo de sete anos, trazendo alegria e cultura para a cidade de Guajará-Mirim e seus visitantes. As festividades acontecem ao longo de três noites de celebração, no período de 13 a 15 de outubro, na arena do bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim.

A entrada é gratuita, permitindo que todos os amantes da cultura e da tradição rondoniense possam desfrutar deste espetáculo sem custo. Os portões do bumbódromo serão abertos a partir das 19h, dando início a uma série de apresentações que prometem emocionar o público.

UNIÃO

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes, destacou a importância do Duelo na Fronteira como um evento que une a cultura e o folclore da região, promovendo o fortalecimento da identidade cultural do estado de Rondônia. “Esse é um momento de celebração, de valorização das nossas raízes e de união entre as comunidades locais”.

A presidente da Associação Cultural Waraji, Helena Lima Mendonça, compartilha a perspectiva sobre a significância da plenária. Ela enfatiza que, “este é um momento de extrema importância, onde as regras da competição são debatidas de maneira democrática, com a participação ativa das agremiações; da Sejucel; e da Associação. É fundamental que todos se envolvam, uma vez que estamos reconstruindo o regulamento após vários anos sem a realização do Duelo na Fronteira“, disse.

O Duelo na Fronteira é conhecido por suas apresentações grandiosas, e de forma inédita contará no show de abertura com a participação de cantores consagrados dos bois Caprichoso e Garantido, que são ícones da cultura popular amazônica. A presença destes artistas no evento marca o pontapé inicial para as três noites de festa, que promete ser inesquecíveis.

Fonte: Governo RO