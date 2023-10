Regularização de imóveis públicos é realizada pelo Governo de Rondônia

Com atividades de lazer, focadas na motivação para a atuação no dia a dia de trabalho e de atendimento à comunidade, desenvolvendo valores como trabalho em equipe e comprometimento, este foi o propósito da Gincana dos Servidores Públicos 2023, promovida pelo Governo de Rondônia em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. O evento aconteceu no Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho.

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep executou o projeto, que contou com a participação de servidores das secretarias e demais unidades do Poder Executivo, realizando sete provas. Para o titular da Segep, Silvio Rodrigues, a ideia da gincana é promover integração entre os servidores e demonstrar a importância da contribuição de cada um para o serviço público. “O grande patrimônio são as pessoas, e quem está por trás do sucesso das ações do Governo junto às secretarias, são os próprios servidores. Todas as secretarias colaboraram para a realização deste evento, tivemos a participação das autoridades que estiveram conosco e agradecemos a participação de todos”, declarou.

COMPETIÇÕES

Durante a Gincana dos Servidores Públicos, os participantes estiveram envolvidos em provas como: enigma; caça ao tesouro; doação de cestas básicas; questões sobre a história de Rondônia; corrida do pinguim e equilíbrio, que contabilizaram pontos para as equipes.

Por fim, quem conquistou o 1º lugar na competição, somando o maior número de pontos após a realização de todas as provas, foi a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, com 1.800 pontos; o 2º colocado foi a equipe da Secretaria de Estado da Comunicação – Secom, com 1.140 pontos e o 3º lugar coube à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, com 1.100 pontos.

Fonte: Governo RO