REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – Busca ativa é realizada para solucionar pendências de documentação de imóveis de empreendimentos da zona Leste

Convocação dos moradores dos empreendimentos Candelária II, III, IV e Veredas II e III segue até sábado (4)

Os moradores dos Empreendimentos Candelária II, III, IV e Veredas II e III são convocados pela Prefeitura de Porto Velho para sanar pendências de documentação referente à regularização fundiária dos imóveis. Ao todo, 97 moradores estão com pendências.

A coordenação dos trabalhos é da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur). De acordo com o titular da pasta, Edemir Brasil, a proposta é proporcionar a solução de pendências daqueles proprietários que estão na espera do seu Título de Legitimação Fundiária.

“Nosso foco é a regularização fundiária dos passivos de empreendimentos habitacionais de propriedade do Município de Porto Velho. Antes o Município entregava as casas mas não regularizava e agora estamos organizando tudo. Esses empreendimentos estão com o processo urbanístico praticamente prontos, e logo serão totalmente regularizados”, disse o secretário.

De acordo com a Semur, ainda é baixa a procura pela regularização dos documentos, mesmo com o oferecimento do serviço no bairro. “Fomos de porta em porta convocar os moradores para esta ação. Estamos recolhendo os documentos pendentes para dar continuidade ao processo de passar os imóveis para o nome dos proprietários”, explicou o Adriano Medeiros Lopes, diretor do Departamento de Regularização Fundiária de Interesse Social da Semur.

A pastora Marcela Santana é presidente da associação dos moradores dos empreendimentos e também buscou o serviço da Semur para regularizar seu imóvel. Ela evidencia a necessidade do serviço itinerante na região.

“Muitos moradores não possuem condições para se deslocarem até o Centro para regularizarem suas pendências na Semur, por isso a unidade móvel é tão importante. Peço aos moradores que ainda não vieram resolver as questões dos seus documentos, que venham logo, porque agora a Prefeitura está nos ajudando a finalmente a conseguir nossos títulos definitivos como donos das nossas casas”, disse.

INFORMATIVO

A convocação dos moradores dos empreendimentos Candelária II, III, IV e Veredas II e III segue até o dia 4 de fevereiro, das 9h às 14h, na Associação dos Moradores, ao lado do campo Chiqueirão, rua Mestre Bola Sete, 11129, bairro Marcos Freire.

A partir de segunda-feira (6), a Semur deve iniciar o processo de regularização dos documentos dos empreendimentos Habitar Brasil e Morar Melhor. No dia 10 a secretaria vai receber os moradores do Arco Íris e do Veredas I, e no dia 13, os proprietários de casas no empreendimento Candelária I.

As pessoas que, por algum motivo, não conseguirem comparecer aos locais indicados durante a busca ativa poderão ir diretamente à sede da Semur, localizada na rua Abunã, nº 868, Olaria, das 8h às 14h. Outras informações pelo telefone (69) 3901-3190.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO