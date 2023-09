REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAMoradores de Jaci-Paraná recebem títulos de legitimação de seus imóveis pela Prefeitura

A capacitação é direcionada a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e profissionais que integram a equipe do Samu

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou nesta sexta-feira (15) a abertura do V Curso de Transporte Aeromédico, promovido com intuito de capacitar e profissionalizar profissionais no atendimento e transporte aeromédico de pacientes. A capacitação é direcionada a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e profissionais que integram a equipe do Samu.

A solenidade de abertura foi realizada na Faculdade São Lucas, campus 2, e reuniu mais de 30 participantes, entre profissionais da saúde, representantes do Corpo de Bombeiros Militar, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Civil e Polícia Militar, e do Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

De acordo com Raymison Corrêa, diretor do Samu em Porto Velho, diversas instituições estão envolvidas na formação dos profissionais.

“Esse curso já é ofertado pelo Conselho de Medicina e pela Sesdec, e desta vez a Secretaria Municipal de Saúde, através do Samu, tem a honra de realizar o treinamento em parceria com a Força Aérea. Diversos órgãos estão envolvidos e nós unimos forças para treinar, capacitar e alinhar toda a dinâmica do serviço, porque com isso a gente consegue ter mais profissionais qualificados e ter uma perspectiva de que futuramente esse serviço possa ser ofertado para a população”.

A secretária-adjunta de saúde, Marilene Penati, participou da abertura e destacou que as capacitações promovidas pela Semusa refletem no atendimento médico prestado à população de Porto Velho, especialmente nas áreas de difícil acesso, que serão beneficiadas com a formação dos profissionais de saúde.

“Esses treinamentos e cursos de preparação para os profissionais da área da saúde, para que possam e aprendam a atuar em transporte aéreo, são muito importantes, porque como temos uma região com difícil acesso em vários distritos e comunidades ribeirinhas, isso vai fortalecer a oportunidade desses pacientes serem resgatados. O resgate aéreo, é uma atividade que requer, além de conhecimento técnico, a capacidade de atuar em voo durante o transporte, para tomar medidas que muitas vezes são fundamentais para a sobrevivência dos pacientes”.

CONTEÚDO

A programação do curso segue até o dia 24 de setembro, com aulas teóricas e experiências práticas, e vai abordar conteúdos como atendimento pré-hospitalar, técnicas para transporte aéreo, medidas de segurança de voo e técnicas de resgate aquático. O conteúdo também aborda situações de perigo enfrentadas nas áreas amazônicas, como acidentes na mata e pessoas perdidas em regiões de floresta.

Para as aulas, além de profissionais do estado de Rondônia, também foram convidados instrutores de todo o Brasil, entre eles o médico Rodrigo Bicudo, major da Polícia Militar de Sergipe e coordenador do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que destacou que os conteúdos abordados vão trazer enriquecimento para os participantes.

“Todo curso de especialização é importante para a pessoa, e a gente está falando de uma área que é específica e ainda muito restrita no nosso país, que é a parte de transporte aeromédico. Ter a oportunidade de participar, de fazer um curso desses, é quase que sair na vanguarda, e essa é uma especialização que é diferente do transporte terrestre e requer muita atenção, por isso a importância de você trazer conhecimento e estar dentro de um grupo selecionado e extremamente especializado”.

O tenente-coronel Leandro Machado, gerente de Integração da Sesdec e piloto da Gerência de Aviação do Estado de Rondônia, acrescentou que os profissionais devem estar habilitados e treinados para estar em uma aeronave.

“Quem está dentro do helicóptero precisa ter uma noção do todo, de como o helicóptero funciona, as regras de voo, entender a meteorologia, se ele tem condições ou não de voar, tudo isso favorece. No estado de Rondônia temos áreas de difícil acesso, o emprego da aeronave nessas ocorrências é fundamental para o tempo resposta, e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) exige uma mínima qualificação dos operadores de saúde que vão estar embarcados para fazer esse serviço, e esse curso vem para suprir essa demanda”.

Médica do Samu e participante do evento, Mariana Bezerra conta que a expectativa com o treinamento é alta, principalmente para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação.

“O conhecimento e a parte técnica geram uma expectativa boa, mas para mim a expectativa maior é saber que nós já estamos nos preparando para atuar nesse serviço. Fazendo o curso agora, quando houver a necessidade desse suporte, nós já vamos estar capacitados para trazer esse atendimento de excelência para a população. Com o advento do aeromédico, tendo pessoas da equipe do Samu capacitadas para fazer esse resgate, a logística de tamanho do território fica menor e Porto Velho vai ganhar absurdamente em atendimento pré-hospitalar”, comemorou a médica.

Texto: Taís Botelho

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO