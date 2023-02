REGULARIZAÇÃO – Município realiza consulta pública para denominação de vias do Empreendimento Habitacional Habitar Brasil/Tiradentes

Ação faz parte do processo de regularização fundiária da capital

A Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) realizou na terça-feira (31) uma consulta pública para a escolha dos nomes das vias do Empreendimento Habitacional Habitar Brasil/Tiradentes. A reunião aconteceu na Escola Municipal Flor do Piquiá, na rua Raimundo Cantuária, bairro Parque Ceará.

O encontro faz parte do processo de regularização fundiária da capital e o objetivo é a participação da comunidade local na definição dos nomes das ruas do residencial. Adriano Medeiros Lopes, diretor do Departamento de Regularização Fundiária de Interesse Social da Semur, considera a importância da consulta pública.

“Este trabalho é para definir algumas vias que estão dentro do empreendimento Habitar Brasil, e após esse processo vem a regularização e os moradores vão poder receber a escritura pública em seus nomes, registrada em cartório, com averbação das unidades existentes”.

Fernanda Rocha, diretora do Departamento de Gestão Urbana da Semur, diz que o objetivo é dar continuidade na elaboração do projeto urbanístico para fins de regularização fundiária. “Temos pendência em relação a uma via, e é necessário a participação da população local na definição do nome desta e de aprovação das demais para finalização do projeto urbanistico”.

O novo nome da via do conjunto aprovada e escolhida pela comunidade foi rua Persas. O morador Ivan Izaquiel declara satisfação com a iniciativa municipal. “É uma maravilha, a Prefeitura está dando o primeiro passo para a gente saber como será a conclusão das propostas, já é um início de melhorias para nosso conjunto”.

Já Socorro Mitoso, que mora há 19 anos no conjunto, está ansiosa para ver as mudanças. “Moro aqui no Habitar Brasil todos esses anos e estou ansiosa para ver as melhorias do nosso conjunto em todos os sentidos, principalmente na regularização fundiária e título definitivo do nosso bairro”.

Do dia 6 a 9 de fevereiro, das 9h às 14h, haverá novo encontro no estacionamento do Hipermercado Nova era, à rua Raimundo Cantuária, nº 7074, para sanar pendências documentais referentes à regularização fundiária, para encaminhar à conclusão dos processos administrativos e entrega de títulos de legitimação fundiária. Mais informações pelo telefone: (69) 3901-3188.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO