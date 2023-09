Cerca de 1.502 imóveis localizados no núcleo urbano do distrito serão beneficiados e 260 receberão o título de legitimação fundiária

O programa de regularização fundiária da Prefeitura de Porto Velho já tem data marcada para a entrega dos Títulos de Legitimação Fundiária. Será no próximo dia 16 de setembro, às 8h, no distrito de Jaci-Paraná, distante quase 100 quilômetros da capital.

“A gestão do prefeito Hildon Chaves vem focando nesse eixo, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), pensando nos distritos que não sabiam o que era regularização fundiária”, comentou o secretário-adjunto da pasta, Gustavo Nobre.

Ele acrescentou que Jaci-Paraná é o terceiro distrito a receber o benefício de ter 100% dos imóveis regularizados. “Isso é uma vitória muito grande porque traz desenvolvimento. A regularização Fundiária vivifica, fomenta, atrai oportunidades para o mercado local e oportuniza ainda mais, a aplicação de recursos públicos, garantindo melhoria de vida, gerando emprego e renda para a população”, disse.

As ações de regularização dos distritos foram iniciadas em 2019, com a regularização de União Bandeirantes e Nova Califónia, e agora com Jaci-Paraná, a Prefeitura baterá a marca de 4.807 regularizações com mais de mil títulos expedidos somente nos distritos.

EXTREMA

“Para aumentar ainda mais a conquista, entregaremos ainda neste ano de 2023 os Títulos de Regularização do distrito de Extrema. “Por isso, reafirmamos a importância dos moradores comparecerem as ações de regularizações, possibilitando que os moradores tirem dúvidas e garantam a Titulação tão esperado do seu imóvel”, afirmou Gustavo Nobre. A expectativa é que ainda este ano, cerca de 1158 imóveis sejam regularizados no distrito de Extrema, fazendo com que a Prefeitura de Porto Velho bata a marca de quase 6 mil imóveis regularizados nos distritos de União Bandeirantes, Nova Califórnia, Jaci Paraná e Extrema.

MAIS TÍTULOS

A meta da gestão do prefeito Hildon Chaves até o final de 2024 é regularizar também os distritos de São Carlos, o primeiro da região do baixo Madeira a ser beneficiado. O trabalho vai contemplar ainda a comunidade de Cujubim, localizada na RO-005 e as Agrovilas Calderita, Aliança e Rio Verde. Em todo o município, a gestão já alcançou a marca de 20 mil propriedades regularizadas, sendo 10 mil já tituladas.

