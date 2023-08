REGULARIZAÇÃOPorto Velho participará da Semana Nacional de Regularização Fundiária nesta semana

Projeto prevê a mobilização de mais de 1.500 moradores no plantio recorde de 30 mil mudas de árvores nativas amazônicas em um só dia

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), e a Ação Ecológica Guaporé (Ecoporé) realizaram na sexta feira (25) os ajustes para o Mega Plantio Florestal de 30 mil mudas de espécies nativas para ajudar a recuperar uma faixa de área degradada de 25 mil metros quadrados que margeia a microbacia do Canal da Penal. A ação faz parte do 1° Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, previsto para acontecer no dia 17 de outubro.

O planejamento prevê a inscrição de mais de 1.500 voluntários para participação direta no evento, dentre eles, representantes de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, associações e entidades de classe, empresas, lojas e indústrias, estudantes e docentes de escolas estaduais, municipais, particulares e faculdades.

Na reunião ficou definida a doação de 20 mil mudas do viveiro da Ecoporé, situado no município de Rolim de Moura, as outras 10 mil mudas serão provenientes do viveiro municipal do Parque Natural de Porto Velho.

De acordo com o secretário da Sema, Robson Damasceno, a data de realização do Mega Plantio Florestal foi idealizada pelo prefeito Hildon Chaves. “A data, 17 de outubro, foi escolhida porque marca o início do período de chuvas, ajudando a irrigar as mudas de forma natural. Além do fator climático, outro motivo para a escolha da data é a realização do 1° Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, evento de caráter internacional que será aberto no mesmo dia, sendo o plantio uma das atividades externas do Fórum. Além da possível quebra do recorde nacional de plantio de mudas em um único dia, a iniciativa terá um impacto positivo no meio ambiente”, enfatizou Damasceno.

Ainda segundo o secretário, o planejamento da infraestrutura necessária para realização do plantio está sendo realizado pela Assessoria Técnica da Sema, por meio do engenheiro agrônomo Alcimar Rodrigues. As demais atividades correspondentes estão sendo capitaneadas pelo engenheiro florestal Roberval Zúniga, coordenador Ambiental, que ainda prevê que, nos meses subsequentes ao plantio, continuarão sendo adotadas as intervenções técnicas necessárias para garantir o bom desenvolvimento das mudas plantadas.

Segundo o engenheiro ambiental da Sema, Yaylley Jesini, com essa iniciativa, serão menos 100 toneladas de carbono na atmosfera por ano, o que vai contribuir para a qualidade do ar da capital. “E a longo prazo, as árvores contribuirão no conforto térmico da cidade”, informou.

Também participaram da reunião, no último dia 25, a presidente da Ecoporé, Sheila Noele da Silva Moreira, que participou de forma remota, a assessora da Ecoporé, Thaíso Cristina Medeiros, e o diretor de licenciamento da Sema, Otávio Ferreira.

ECOPORÉ

A Ecoporé é uma organização privada brasileira, sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária, adversa a qualquer forma de discriminação, criada em 25 junho de 1988 e qualificada como OSCIP desde dezembro de 2017, com sede no estado de Rondônia.

A instituição trabalha para harmonizar as relações homem-natureza, de modo a compatibilizar os interesses socioeconômicos com a conservação da biodiversidade amazônica, orientados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

CONVITE

As instituições que quiserem se credenciar como voluntários para atuar durante o plantio, devem procurar a Sema através do e-mail [email protected].

“Venha, para juntos, fazermos a diferença para a sustentabilidade de Porto Velho”, convida o secretário Robson Damasceno.

Texto: Sema

Fotos: Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO