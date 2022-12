Rei Charles III destaca esforços de Bento XVI para promover a paz

Montagem/iG Último Segundo Rei Charles III e papa Bento XVI





O Rei Chales III, monarca do Reino Unido enviou uma mensagem ao vaticano lamentando a morte do papa emérito Bento XVI. Joseph Aloisius Ratzinger morreu na manhã deste sábado (31), aos 95 anos, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano.

No comunicado, publicado oficialmente pelo Palácio de Buckingham , Charles afirmou que recebeu a notícia da morte do papa emérito com “profunda tristeza”, e comentou sobre a primeira vez em que se encontrou com Joseph.

“Recordo com carinho meu encontro com Sua Santidade durante minha visita ao Vaticano em 2009. Sua visita ao Reino Unido em 2010 foi importante para fortalecer as relações entre a Santa Sé e o Reino Unido”, escreveu o rei britânico.

“Também me lembro de seus esforços constantes para promover a paz e a boa vontade para todas as pessoas e para fortalecer o relacionamento entre a Comunhão Anglicana global e a Igreja Católica Romana. Minha esposa e eu lhe enviamos nossos votos contínuos de boa sorte para o seu próprio pontificado”, completou.





Morte e velório do papa emérito

A morte de Ratzinger foi confirmada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Mateo Bruni. As informações são de que Bento XVI morreu às 9h34. Ele estava debilitado e, nesta quarta-feira (28), o papa Francisco já havia informado que ele estava “muito doente”, e pediu orações a Joseph.

De acordo com o Vaticano, o corpo de Bento XVI estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro.

O Vaticano informou também que o funeral do papa emérito será realizado na próxima quinta-feira (5), às 9h30 (horário local) , na Praça São Pedro, e será presidido pelo papa Francisco.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo