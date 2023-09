Relação da oposição e situação no processo legislativo serão destacados no 1º Encontro do Fórum Permanente das CCJR

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizará no período de 19 a 21 de setembro o 1º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). E outro palestrante confirmado no evento é o deputado estadual Júlio César Filho (PT-CE).

Natural de Manacanaú (CE), Júlio César Costa Lima Filho tem 37 anos e ocupa a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

A palestra do parlamentar está programada para quarta-feira (20), às 10h30, com o tema: “A relação da oposição e situação no processo legislativo”. O evento busca criar um ambiente de debate, interação, conhecimento e aperfeiçoamento, projetando um movimento contínuo para o fortalecimento das ações desempenhadas pelas Comissões de Constituição, Justiça e Redação em âmbito nacional, garantindo maior qualidade técnica e transparência aos projetos apreciados em cada Parlamento.

“Convido os interessados a participarem deste evento que tem muito a contribuir com a metodologia utilizada pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Redação de todo país. No dia 20 serei um dos palestrantes onde será destacada a relação entre a oposição e a situação do processo legislativo”, frisou o deputado Júlio César Filho.

O encontro ainda contará com uma programação que envolverá, palestras, painéis de debate e aula magna, reunindo toda as autoridades locais, em especial o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Procuradoria Geral do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas pelo site do evento.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO