Relação entre governo de RO e população é fortalecida durante o ano através de interação com a comunidade

Em 2024, a Ouvidoria-Geral do Estado de Rondônia (OGE) intensificou as ações de conscientização no combate ao assédio moral e sexual, além de estreitar laços com a população ao participar ativamente de eventos promovidos pelo governo do estado. A presença da Ouvidoria em eventos como a 40ª edição do Festival Flor do Maracujá, 11ª Rondônia Rural Show Internacional e o Festival Duelo na Fronteira 2024 permitiu uma maior interação com a comunidade, ao ouvir, diretamente, as demandas e sugestões dos cidadãos rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações desenvolvidas ao longo do ano foram fundamentais para promover um ambiente de trabalho mais justo e transparente, além de fortalecer a relação entre o governo e população.

TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA

Em abril de 2024, o governo de Rondônia promoveu, no auditório da Escola do Governo, um curso de Redação Oficial para ouvidores. Aproximadamente 80 servidores do Poder Executivo Estadual participaram da capacitação, que teve como objetivo aprimorar as habilidades na comunicação oficial, garantindo mais transparência e eficiência na Administração Pública.

Além disso, a Ouvidoria-Geral também ofertou, nos dias 22 e 23 de agosto, treinamento para operação da plataforma Fala.br para ouvidores do Poder Executivo do estado, com o intuito de garantir um atendimento eficiente aos usuários dos serviços da Ouvidoria.

APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE

A Ouvidoria-Geral se aproximou ainda mais da comunidade ao participar de eventos promovidos pelo governo do estado. Essas participações permitiram um diálogo direto com os cidadãos, coletando sugestões, críticas e opiniões que contribuirão para o aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo governo. A presença da Ouvidoria fortaleceu a transparência e a confiança da população na Administração Pública, demonstrando um compromisso contínuo com a escuta ativa e a resolução eficiente das manifestações apresentadas.

COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

A campanha de “Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho”, lançada em novembro de 2020, continua ativa no âmbito do governo. Em 2024, a OGE realizou palestras para os servidores da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), além de participar de podcast sobre o tema, promovido por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As iniciativas visam conscientizar os servidores sobre os diferentes tipos de assédio e como preveni-los, reforçando o compromisso do governo com um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso.

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS

A Ouvidoria-Geral do Estado também participou do Curso de Mediação e Arbitragem de Conflitos promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), a fim de capacitar os servidores para lidar de forma eficiente com conflitos, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e colaborativo.

O Ouvidor-Geral do Estado, Erasmo Meireles, ressaltou a importância da atuação da OGE como um canal de interlocução entre a sociedade e o estado, auxiliando diretamente o governo na fiscalização e no aperfeiçoamento dos serviços públicos.

Como entrar em contato com a Ouvidoria?

O contato com a Ouvidoria-Geral pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 pelos números 0800-647-7071, (69) 3212-8050 e também WhatsApp (69) 3216-1015. Além disso, os canais que funcionam 24 horas incluem o email: [email protected] e o portal FALA.BR.

