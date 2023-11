Relatório quadrimestral apresenta resultados alcançados nas políticas públicas de saúde

A apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com o objetivo de analisar os resultados alcançados nas políticas públicas de saúde, previstas na Programação Anual de Saúde de 2023, no 1º e 2º quadrimestre, aconteceu na quinta-feira (16). A exibição foi realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, no plenário 2.

O RDQA é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde. O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha ressaltou o benefício do relatório para o Estado. “Além de ser um gerador de indicadores para correções no cumprimento do plano, permite a lapidação para a entrega das ações de forma efetiva. Destaco também, a importância do alinhamento da execução financeira e orçamentária com a programação anual de saúde, visando o comprometimento da Secretaria, a prestação de contas e a transparência com a população”, disse.

O instrumento é composto de informações territoriais; de gestão; Fundo de Saúde; plano de saúde; informações sobre regionalização; Conselho de Saúde; dados demográficos e de morbimortalidade; população estimada por sexo e faixa etária; nascidos vivos; principais causas de internacionalização; mortalidade por grupos de causas; dados da produção de serviços no SUS; produções de áreas da saúde; Rede Física Prestadora de Serviços ao Sistema Único de Saúde; e outras ferramentas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou sobre o instrumento de gestão que, “é importante para o aprimoramento da saúde no Estado, trabalhar de forma técnica e com dados precisos, para que ocorra o desenvolvimento de saúde, e consequentemente, apresentar para população, a transparência e acesso às ações do Governo”, afirmou.

Estiveram presentes no evento, o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, o deputado Estadual Ezequiel Neiva, a coordenadora da Assessoria Técnica em Planejamento Rosa Maria e demais técnicos.

Fonte: Governo RO